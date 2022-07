Klímaváltozás 4 órája

Akár a jövő hét közepéig elhúzódhat a hőhullám Európában

Kedden elérte a csúcsot, de akár jövő hét közepéig is elhúzódhat a hőhullám Európában, ami miatt halálesetekkel is számolni kell - jelentette be Petteri Taalas, a Meteorológiai Világszervezet (WMO) főtitkára kedden Genfben.

A szervezet keddi sajtótájékoztatóján a főtitkár figyelmeztetett arra, hogy a jövőben sokkal gyakrabban jelentkezhet efféle szélsőséges időjárási hullám a klímaváltozás miatt. Hangsúlyozta, hogy az idősek és a krónikus egészségügyi problémákkal küzdők különösen ki vannak téve a hőség okozta veszélyeknek. Emellett kiemelte, hogy az egészségügyi ellátásban megnövekedhet az ápolásra szorulók száma, ami kihívás elé állíthatja az intézményeket. Egy kis humorral és kreativitással a hőséget is könnyebb elviselni: Öregek otthonának lakói hűsölve labdáznak a belgiumi Hainaut tartománybeli Chatelet-ben

Forrás: Stephanie Lecocq / MTI/EPA "Egyértelmű, merre haladunk: az ehhez hasonló hőhullámok normálissá fognak válni, és sokkal szélsőségesebb intenzitásúak lehetnek" - fogalmazott a főtitkár, aki a sajtótájékoztatón rövid ujjú pólót és nyakkendőt viselt; mint elmondta, ezzel szerette volna felhívni a figyelmet a felmelegedésre. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kedden a hőhullámok következtében aggasztóan romló levegőminőségre hívta fel a figyelmet, amely kiváltképp a nagyvárosokban jelenthet gondot, és káros hatással lehet az egészségre. Az Európai Unió Copernicus Légkörfigyelő Szolgálatának (CAMS) keddi jelentése az erdőtüzek mellett szintén a növekvő légszennyezést emeli ki a hőhullámok egyik következményeként. A CAMS elmérése szerint a levegő szennyezettsége jelenleg Délkelet-Angliában, Észak-Franciaországban és a Benelux-államokban a legsúlyosabb Európán belül. A kontinens több részén ugyanakkor pusztító erdőtüzek tombolnak, ami füstmérgezéssel is fenyeget.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!