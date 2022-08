Az egyházfő emlékeztetett, hogy hat hónap telt el a háború kezdete óta. "Gondoljunk Ukrajnára és Oroszországra. Mindkét országot felajánlottam Szűz Mária szeplőtelen szívének. A Szűzanya lássa ezt a két szeretett országot, lássa Ukrajnát, lássa Oroszországot, és hozzon békét. Szükségünk van a békére" – jelentette ki a pápa, aki március 25-én ajánlotta fel a két országot a Szent Péter-bazilikában végzett bűnbánati szertartás keretében.

A pápa hangsúlyozta hogy, az ártatlanok fizetnek meg a háborúért.

Gondolok a sok kegyetlenségre, a sok ártatlanra, akiknek az őrültségért, minden fél őrültségéért kell megfizetni, mivel a háború őrültség

Továbbá megjegyezte, hogy a háborúban senki sem mondhatja azt, hogy ő nem tartozik az őrültek közé.

Ferenc pápa utalt Darja Dugina újságíró és aktivista, Alekszandr Dugin nacionalista orosz közíró és politikai gondolkodó lánya halálára, aki szombaton merényletben veszítette életét. "Gondolok a szegény lányra is, akit az autóülés alá rejtett bomba ölt meg Moszkvában. Az ártatlanok fizetnek meg a háborúért" – fogalmazott az egyházfő.

Szívén viseli a foglyok sorsát, elsősorban azokét, akik kiszolgáltatottak, és azt kéri a hatóságoktól, hogy tegyenek szabadon bocsátásukért.

Azok pedig bűnözők, akik a háborúval, a fegyverkereskedelemmel gazdagodnak, mivel "legyilkolják az emberiséget"

– tette hozzá.

Ferenc pápa a régóta háború sújtotta országokra is emlékeztetett, közöttük Szíriára és Jemenre, ahol a gyerekek is éheznek. Megemlítette a mianmari rohingjákat is, "akik a világban keresnek menedéket, miután igazságtalanul elkergették őket földjeikről".