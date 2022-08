Biztató jelzések vannak arra, hogy az új esetek száma egy sor európai országban, így Franciaországban, Németországban, Portugáliában, Spanyolországban és Nagy-Britanniában is hétről-hétre apad, sőt - az oltóanyaghiány ellenére - Egyesült Államok egyes térségeiben is csökkenés tapasztalható - mondta.

Úgy véljük, hogy az európai régióban fel tudjuk számolni a folyamatos emberről emberre terjedést. Sürgősen meg kell erősítenünk az intézkedéseket, hogy közelebb kerülhessünk a terjedés felszámolásához

- emelte ki Kluge.

Catherine Smallwood, a WHO európai részlege majomhimlővel foglalkozó csoportjának vezetője szerint a fertőzés terjedésének lassításában egyebek között olyan tényezők hatnak közre, mint a korai felismerés és a páciensek elkülönítése, valamint a viselkedési szokások megváltoztatása. Mindemellett arra is utalnak jelek, hogy az emberek, különösen a bizonyos kockázati csoportokhoz tartozó meleg férfiak jól tájékozottak, ami a fertőzést illeti - tette hozzá.

Az Afrika egyes részein évtizedek óta ismert, ritkán előforduló majomhimlő május óta Európában, Észak-Amerikában és más térségekben is terjed. A WHO július 23-án jelentette be, hogy a majomhimlő terjedése egészségügyi szempontból immár "rendkívüli helyzetet" eredményezett, amelyet álláspontja szerint globális vészhelyzetnek kell tekinteni. Időközben a 47 600-nál is több esetet tartanak nyilván a világ 96 országában.