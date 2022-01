Ahogy létrehozunk egy játszósarkot, gondoljunk arra is, hogy legyen külön pihenősarok is. Az iskola elején rendkívül kimerülten érkeznek haza a 6, 7 éves gyerekek, de nem feltétlenül szeretnének aludni. Ha még nincs otthon, akkor most van itt az ideje beszerezni egy babzsákot vagy egy színes padlópárnát a szoba egyik sarkába. A lányoknak szereljünk fölé baldachint, amiről hangulatos, ledes fényfüzérek lóghatnak. A fiúknak jöhet egy játszósátor, de sokszor az is elég, ha a kuckó helyén a falat sötétebb színűre festjük, ő pedig kidíszítheti azt az érdeklődésének megfelelően. Itt a kisdiák dönti el, hogyan pihen: zenét hallgat, esetleg játszik a játékaival.