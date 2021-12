Készítsük akkor össze a gyermek uzsonnáját, amikor egyébként is a konyhában tartózkodunk. Ha épp vacsorát főzünk, gyorsan dobjunk össze egy szendvicset. Ugyanígy a reggeli készítése közben is belefér, hogy néhány gyümölcsöt összevágjunk uzsonnára akár több napra előre. Tegyük zárható ételtartóba, és mehet a hűtőbe. Még jobb, ha megkérjük a gyermekünket, hogy segítsen elkészíteni a másnapi elemózsiáját. Valószínűleg nagyobb kedvvel is fogja megenni, ha ő is részt vett a folyamatban.