Visszatérő elem, hogy a luxusautók gyártói a légijárművek világában is kipróbálják magukat, a Mercedes még 2011-ben készített helikoptert, az orosz Aurus augusztus végén mutatta meg a nagyvilágnak az Ansat gyártóval közösen készített helikopterét, most pedig az Aston Martin közösködik az Airbus-szal egy limitált szériás ACH130-as erejéig – számolt be az Autó-Motor.