Ő az ország legidősebb bevetési rendőre. Az alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság mélységi-közterületi és támogató alosztályának (mekta) vezetője méltán állítható piedesztálra. A pályájuk kezdetén álló ifjú titánok példaként tekinthetnek rá, hisz 54 esztendősen, 32 szolgálati évvel a háta mögött is mindent megtesz azért, hogy fittségét frissen tartsa. Fizikálisan és szellemileg is felveszi a versenyt a nála jóval fiatalabbakkal, sőt a megmérettetések élére állva rendszerint bizonyítja, hogy igenis topon van.

– A rendszerváltás idején szereltem fel rendőrnek, majd Nyírbátorban lettem járőr. Ezután elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, és nyomozói, később alosztályvezetői beosztást töltöttem be rendészeti területen – fogalmazott az alezredes, aki egy időre elhagyta a kékeket, amikor 2001-ben felkérték a Határőr Igazgatóságtól, hogy szervezze meg a határőr bevetési alosztályt, amely olyan speciális bűncselekményeknél vett részt erőszakos elkövetők elfogásában, mint a dohány-, a szesz- vagy az embercsempészet.

Forrás: Zsaru magazin

– A határőrség 2008. évi integrációja során egy akció alosztály állt fel, majd a jogelőd feladatait folytatva 2012-től már mektaként működtünk tovább. Az elnevezés ugyan változott, de az irodám 20 éve ugyanott van, és az alapvető feladatok is ugyanazok. Továbbra is az erőszakos bűnözők elfogása a feladatunk. A bűncselekmények típusai szélesebb körűek, mint anno a határőrségnél voltak. A leggyakoribb a kábítószerrel kapcsolatos bűntények feltételezett elkövetőinek elfogására szervezett rajtaütés. Ez annyiban különbözik bármi mástól, hogy gyorsnak kell lennünk, és sokszor kell improvizálnunk, hiszen nem tudjuk, mi vár ránk az adott helyen. Jelenleg 13-an vagyunk az alosztályon, és büszkén mondhatom, többen is együtt kezdtük 2001-ben. Csapatunk idősebb, tapasztaltabb kollégákból tevődik össze, nincs nálunk 35 év alatti, bár a fiatalság korántsem kizáró ok. Egyszerűen csak így alakult. Tapasztalataim alapján az idősebbek felelősségteljesebbek–foglalta össze a parancsnok.

Bihari János hisz a rendszeres testedzésben. Ennek tulajdonítja, hogy 50. életévén túl is kiválón teljesít, és változatlanul őrzi fizikumát.

– Ki lehet tolni az idősödés negatívumait, ha foglakozik magával az ember. Heti öt napon edzek, naponta kétszer; a futást és a kondizást váltogatom. Nem vagyok jó futó, de arra azért ügyelek, hogy az alosztályon dolgozók közül benne legyek az első ötben. A mozgás olyan szinten az életem része, hogy a legjelesebb napokon sem maradhat el. Nyaraláskor is olyan helyszínt választok, ahol adottak a feltételek az edzéshez. A megjelenés, a jó kiállás és fellépés sokszor záloga annak, hogy megelőzzük a konfliktust, bár a kommunikáció is legalább ennyire fontos; ez az egyik taktikai alapelvünk. Büszke vagyok arra, hogy a bevetési egységek országos versenyén mindig ott voltam, és nemcsak mint kísérő, hanem a csapat aktív tagjaként vállvetve küzdöttem a többiekkel.

Forrás: Zsaru Magazin

A bevetési egységek legtapasztaltabb tagja idén lett nagyapa, miután fiú unokával ajándékozta meg a nagyobbik lánya. Kisebbik gyermeke kapcsán a sportolásban elért eredmények miatt dagad a büszkeségtől. A 17 éves lány fekvenyomásban és karatéban lett diákolimpiai bajnok.

Forrás: Zsaru Magazin