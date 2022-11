A-CSOPORT

ECUADOR

KAPUSOK: 1 Hernán Galíndez (Aucas), 12 Moisés Ramírez (Independiente del Valle), 22 Alexander Domínguez (LDU Quito)

VÉDŐK: 2 Félix Torres (Santos Laguna – Mexikó), 3 Piero Hincapié (Bayer Leverkusen – Németország), 4 Robert Arboleda (Sao Paulo – Brazília), 6 William Pacho (Royal Antwerp FC – Belgium), 7 Pervis Estupinán (Brighton & Hove Albion – Anglia), 14 Xavier Arreaga (Seattle Sounders – Egyesült Államok), 17 Ángelo Preciado (KRC Gent – Belgium), 18 Diego Palacios (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 25 Jackson Porozo (Troyes – Franciaország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 José Cifuentes (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 8 Carlos Gruezo (FC Augsburg – Németország), 9 Ayrton Preciado (Santos Laguna – Mexikó), 10 Romario Ibarra (Pachuca – Mexikó), 15 Ángel Mena (León – Mexikó), 16 Jeremy Sarmiento (Brighton & Hove Albion – Anglia), 19 Gonzalo Plata (Valladolid – Spanyolország), 20 Sebas Méndez (Los Angeles FC – Egyesült Államok), 21 Alan Franco (Talleres – Argentína), 23 Moises Caicedo (Brighton & Hove Albion – Anglia)

TÁMADÓK: 11 Michael Estrada (Cruz Azul – Mexikó), 13 Enner Valencia (csk, Fenerbahce – Törökország), 24 Djorkaeff Reasco (Newell's Old Boys – Argentína), 26 Kevin Rodríguez (Imbabura SC)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Gustavo Alfaro (argentin)

HOLLANDIA

KAPUSOK: 1 Remko Pasveer (AFC Ajax), 13 Justin Bijlow (Feyenoord), 23 Andries Noppert (Heerenveen)

VÉDŐK: 2 Jurriën Timber (AFC Ajax), 3 Matthijs de Ligt (Bayern München – Németország), 4 Virgil van Dijk (csk, Liverpool FC – Anglia), 5 Nathan Aké (Manchester City – Anglia), 6 Stefan de Vrij (Internazionale – Olaszország), 16 Tyrell Malacia (Manchester United – Anglia), 17 Daley Blind (AFC Ajax), 22 Denzel Dumfries (Internazionale – Olaszország), 26 Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 11 Steven Berghuis (AFC Ajax), 12 Noa Lang (FC Bruges – Belgium), 14 Davy Klaassen (AFC Ajax), 15 Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), 20 Teun Koopmeiners (Atalanta – Olaszország), 21 Frenkie de Jong (FC Barcelona – Spanyolország), 24 Kenneth Taylor (AFC Ajax), 25 Xavi Simons (PSV)

TÁMADÓK: 7 Steven Bergwijn (AFC Ajax), 8 Cody Gakpo (PSV), 9 Luuk de Jong (PSV), 10 Memphis Depay (FC Barcelona – Spanyolország), 18 Vincent Janssen (Royal Antwerp FC – Belgium), 19 Wout Weghorst (Besiktas – Törökország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Loius van Gaal

KATAR

KAPUSOK: 1 Szaad al-Sib (al-Szadd), 21 Juszef Hasszan (al-Garafa), 22 Mesaal Barsem (al-Szadd)

VÉDŐK: 2 „Ró-Ró” Pedro Miguel (al-Szadd), 4 Mohammed Vad (al-Szadd), 5 Tarek Szalman (al-Szadd), 13 Muszab Heder (al-Szadd), 14 Homam Ahmed (al-Garafa), 15 Basszam al-Ravi (al-Duhail), 16 Bualem Huhi (al-Szadd), 17 Iszmail Mohammad (al-Duhail)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 3 Abdelkarim Hasszan (al-Szadd), 6 Abdulaziz Hatem (al-Rajjan), 8 Ali Aszad (al-Szadd), 10 Hasszan al-Hajdosz (csk, al-Szadd), 12 Karim Budiaf (al-Duhail), 20 Szalem al-Hadzsri (al-Szadd), 23 Asszim Madibo (al-Duhail), 24 Naif al-Hadhrami (al-Rajjan), 25 Jasszem Gaber (al-Arabi), 26 Mosztafa Tarek Mesal (al-Szadd)

TÁMADÓK: 7 Ahmed Alieldin (al-Garafa), 9 Mohammed Muntari (al-Duhail), 11 Akram Afif (al-Szadd), 18 Halid Munir (al-Vakra), 19 Almoez Ali (al-Duhail)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Félix Sánchez (spanyol)

SZENEGÁL

KAPUSOK: 1 Édouard Mendy (Chelsea – Anglia), 23 Seny Dieng (Queens Park Rangers – Anglia), 26 Alfred Gomis (Rennes – Franciaország)

VÉDŐK: 2 Ismail Jakobs (AC Monaco – Franciaország), 3 Kalidou Koulibaly (csk, Chelsea – Anglia), 4 Abdou Diallo (RB Leipzig – Németország), 7 Youssouf Sabaly (Real Betis – Spanyolország), 8 Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest – Anglia), 11 Formose Mendy (Amiens – Franciaország), 12 Pape Abou Cissé (Olympiakosz Pireusz – Görögország), 14 Moustapha Name (Pafosz – Ciprus), 22 Fodé Ballo-Touré (AC Milan – Olaszország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 Idrissa Gueye (Everton – Anglia), 6 Nampalys Mendy (Leicester City – Anglia), 13 Pape Gueye (Olympique Marseille – Franciaország), 15 Krépin Diatta (AC Monaco – Franciaország), 16 Pathé Ciss (Rayo Vallecano – Spanyolország), 17 Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur – Anglia), 24 Mamadou Loum Ndiaye (Reading – Anglia)

TÁMADÓK: 9 Iliman Ndiaye (Sheffield United – Anglia), 18 Ismaïla Sarr (Watford – Anglia), 19 Famara Diédhiou (Alanyaspor – Törökország), 20 Bamba Dieng (Olympique Marseille – Franciaország), 21 Boulaye Dia (Salernitana – Olaszország), 25 Nicolas Jackson (Villarreal – Spanyolország),

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Aliou Cissé

B-CSOPORT

ANGLIA

KAPUSOK: 1 Jordan Pickford (Everton), 13 Nick Pope (Newcastle United), 23 Aaron Ramsdale (Arsenal)

VÉDŐK: 2 Kyle Walker (Manchester City), 3 Luke Shaw (Manchester United), 5 John Stones (Manchester City), 6 Harry Maguire (Manchester United), 12 Kieran Trippier (Newcastle United), 15 Eric Dier (Tottenham Hotspur), 16 Conor Coady (Everton), 18 Trent Alexander-Arnold (Liverpool), 21 Ben White (Arsenal)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 4 Declan Rice (West Ham United), 8 Jordan Henderson (Liverpool), 14 Kalvin Phillips (Manchester City), 19 Mason Mount (Chelsea), 20 Phil Foden (Manchester City), 22 Jude Bellingham (Borussia Dortmund – Németország), 25 James Maddison (Leicester City), 26 Conor Gallagher (Chelsea)

TÁMADÓK: 7 Jack Grealish (Manchester City), 9 Harry Kane (csk, Tottenham Hotspur), 10 Raheem Sterling (Chelsea), 11 Marcus Rashford (Manchester United), 17 Bukayo Saka (Arsenal), 24 Callum Wilson (Newcastle United)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Gareth Southgate

EGYESÜLT ÁLLAMOK

KAPUSOK: 1 Matt Turner (Arsenal – Anglia), 12 Ethan Horvath (Luton Town – Anglia), 25 Sean Johnson (New York City FC)

VÉDŐK: 2 Sergio Dest (AC Milan – Olaszország), 3 Walker Zimmerman (Nashville SC), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 13 Tim Ream (Fulham – Anglia), 15 Aaron Long (New York Red Bulls), 18 Shaq Moore (Nashville SC), 20 Cameron Carter-Vickers (Celtic FC – Skócia), 22 DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), 26 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 4 Tyler Adams (Leeds United – Anglia), 6 Yunus Musah (Valencia – Spanyolország), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 14 Luca de la Torre (Celta Vigo – Spanyolország), 17 Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), 23 Kellyn Acosta (Los Angeles FC)

TÁMADÓK: 7 Giovanni Reyna (Borussia Dortmund – Németország), 9 Jesus Ferreira (FC Dallas), 10 Christian Pulisic (Chelsea – Anglia), 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 16 Jordan Morris (Seattle Sounders), 19 Haji Wright (Antalyaspor – Törökország), 21 Timothy Weah (Lille OSC – Franciaország), 24 Josh Sargent (Norwich City – Anglia)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Gregg Berhalter

IRÁN

KAPUSOK: 1 Alireza Bejranvand (Perszepolisz), 12 Pajam Niazmand (Szepahan), 22 Amir Abedzadeh (Ponferradina – Spanyolország), 24 Hosszein Hosszeini (Eszteglal)

VÉDŐK: 2 Szadeg Moharrami (Dinamo Zagreb – Horvátország), 3 Ehszan Hadzsszafi (csk, AEK – Görögország), 4 Sodzse Halilzadeh (al-Ahli – Katar), 5 Milad Mohammadi (AEK – Görögország), 8 Morteza Puraligandzsi (Perszepolisz), 13 Hosszein Kanaanizadegan (al-Ahli – Katar), 15 Ruzbeh Csesmi (Eszteglal), 19 Madzsid Hosszeini (Kayserispor – Törökország), 23 Ramin Rezajan (Szepahan), 25 Abolfazl Dzsalali (Eszteglal)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 6 Szaid Ezatolahi (Vejle Boldklub – Dánia), 7 Alireza Dzsahanbahs (Feyenoord – Hollandia), 11 Vahid Amiri (Perszepolisz), 14 Szaman Goddosz (Brentford – Anglia), 16 Mehdi Torabi (Perszepolisz), 17 Ali Golizadeh (Charleroi – Belgium), 18 Ali Karimi (Kayserispor – Törökország), 21 Ahmad Nurollahi (Sabab al-Ahli – Egyesült Arab Emírségek)

TÁMADÓK: 9 Mehdi Taremi (FC Porto – Portugália), 10 Karim Anszarifard (Omonia – Ciprus), 20 Szardar Azmun (Bayer Leverkusen – Németország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Carlos Queiroz (portugál)

WALES

KAPUSOK: 1 Wayne Hennessey (Nottingham Forest – Anglia), 12 Danny Ward (Leicester City – Anglia), 21 Adam Davies (Sheffield United – Anglia)

VÉDŐK: 2 Chris Gunter (AFC Wimbledon – Anglia), 3 Neco Williams (Nottingham Forest – Anglia), 4 Ben Davies (Tottenham Hotspur – Anglia), 5 Chris Mepham (AFC Bournemouth – Anglia), 6 Joe Rodon (Rennes – Franciaország), 14 Connor Roberts (Burnley – Anglia), 15 Ethan Ampadu (Spezia – Olaszország), 17 Tom Lockyer (Luton Town – Anglia), 24 Ben Cabango (Swansea City)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 7 Joe Allen (Swansea City), 8 Harry Wilson (Fulham – Anglia), 10 Aaron Ramsey (OGC Nice – Franciaország), 16 Joe Morrell (Portsmouth – Anglia), 18 Jonny Williams (Swindon Town – Anglia), 22 Sorba Thomas (Huddersfield Town – Anglia), 23 Dylan Levitt (Dundee United – Skócia), 25 Rubin Colwill (Cardiff City), 26 Matthew Smith (Milton Keynes Dons – Anglia)

TÁMADÓK: 9 Brennan Johnson (Nottingham Forest – Anglia), 11 Gareth Bale (csk, Los Angeles FC – Egyesült Államok), 13 Kieffer Moore (AFC Bournemouth – Anglia), 19 Mark Harris (Cardiff City), 20 Daniel James (Fulham – Anglia)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Rob Page

C-CSOPORT

ARGENTÍNA

KAPUSOK: 1 Franco Armani (River Plate), 12 Gerónimo Rulli (Villarreal – Spanyolország), 23 Emiliano Martínez (Aston Villa – Anglia)

VÉDŐK: 2 Juan Foyth (Villarreal – Spanyolország), 3 Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon – Franciaország), 4 Gonzalo Montiel (Sevilla – Spanyolország), 6 Germán Pezzella (Real Betis – Spanyolország), 13 Cristian Romero (Tottenham Hotspur – Anglia), 19 Nicolás Otamendi (Benfica – Portugália), 25 Lisandro Martínez (Manchester United – Anglia), 26 Nahuel Molina (Atlético Madrid – Spanyolország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 5 Leandro Paredes (Juventus – Olaszország), 7 Rodrigo De Paul (Atlético Madrid – Spanyolország), 8 Marcos Acuna (Sevilla – Spanyolország), 14 Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen – Németország), 16 Thiago Almada (Atlanta United FC – Egyesült Államok), 17 Papu Gómez (Sevilla – Spanyolország), 18 Guido Rodríguez (Real Betis – Spanyolország), 20 Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion – Anglia), 24 Enzo Fernández (Benfica – Portugália)

TÁMADÓK: 9 Julián Álvarez (Manchester City – Anglia), 10 Lionel Messi (csk, Paris Saint-Germain – Franciaország), 11 Ángel Di María (Juventus – Olaszország), 15 Ángel Correa (Atlético Madrid – Spanyolország), 21 Paulo Dybala (AS Roma – Olaszország), 22 Lautaro Martínez (Internazionale – Olaszország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Lionel Scaloni

LENGYELORSZÁG

KAPUSOK: Bartlomiej Dragowski (Spezia – Olaszország), Lukasz Skorupski (Bologna, Olaszország), Wojciech Szczesny (Juventus – Olaszország)

VÉDŐK: Jan Bednarek (Aston Villa – Anglia), Bartosz Bereszynski (Sampdoria – Olaszország), Matthew Cash (Aston Villa – Anglia), Kamil Glik (Benevento – Olaszország), Robert Gumny (Augsburg – Németország), Artur Jedrzejczyk (Legia Warszawa), Jakub Kiwior (Spezia – Olaszország), Mateusz Wieteska (Clermont – Franciaország), Nicola Zalewski (AS Roma – Olaszország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Krystian Bielik (Birmingham City – Anglia), Przemyslaw Frankowski (Lens – Franciaország), Kamil Grosicki (Pogon Szczecin), Jakub Kaminski (Wolfsburg – Németország), Grzegorz Krychowiak (al-Sabab – Szaúd-Arábia), Michal Skoras (Lech Poznan), Damian Szymanski (AEK Athén – Görögország), Sebastian Szymanski (Feyenoord – Hollandia), Piotr Zielinski (Napoli – Olaszország), Szymon Zurkowski (Fiorentina – Olaszország)

TÁMADÓK: Robert Lewandowski (FC Barcelona – Spanyolország), Arkadiusz Milik (Juventus – Olaszország), Krzysztof Piatek (Salernitana – Olaszország), Karol Swiderski (Charlotte – Egyesült Államok)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Czeslaw Michniewicz

MEXIKÓ

KAPUSOK: Guillermo Ochoa (Club América), Alfredo Talavera (Juárez), Rodolfo Cota (Club León)

VÉDŐK: Jorge Sánchez (Ajax – Hollandia), Néstor Araujo (Club América), Gerardo Arteaga (Genk – Belgium), Kevin Álvarez (Pachuca), Jesús Gallardo (Monterrey), César Montes (Monterrey), Héctor Moreno (Monterrey), Johan Vásquez (Cremonese – Olaszország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Orbelín Pineda (AEK Athén – Görögország), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Uriel Antuna (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Guadalajara), Héctor Herrera (Houston Dynamo – Egyesült Államok), Érick Gutiérrez (PSV Eindhoven – Hollandia), Luis Chávez (Pachuca), Luis Romo (Monterrey), Andrés Guardado (Real Betis – Spanyolország), Edson Álvarez (Ajax – Hollandia)

TÁMADÓK: Henry Martín (Club América), Rogelio Funes Mori (Monterrey), Raúl Jiménez (Wolverhampton – Anglia), Alexis Vega (Guadalajara), Hirving Lozano (Napoli – Olaszország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Gerardo Martino (argentin)

SZAÚD-ARÁBIA

KAPUSOK: Mohammed al-Ovajsz (al-Hilal), Navaf al-Aqidi (al-Nasszr), Mohamed al-Rubaje al-Jami (al-Ahli)

VÉDŐK: Jasszer al-Sahrani (al-Hilal), Ali al-Bulaihi (al-Hilal), Abdulelah al-Amri (al-Nasszr), Abdullah Madu (al-Nasszr), Hasszan Tambakti (al-Sabab), Szultan al-Ghanam (al-Nasszr), Mohammed al-Breik (al-Hilal), Szaud Abdulhamid (al-Hilal)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Szalman al-Faradzs (al-Hilal), Rijad Sarahili (Abha), Ali al-Hasszan (al-Nasszr), Mohamed Kanno (al-Hilal), Abdulellah al-Malki (al-Hilal), Szami al-Nadzsej (al-Nasszr), Abdullah Otajf (al-Hilal), Nasszer al-Davszari (al-Hilal), Abdulrahman al-Abud (al-Ittihad), Szalem al-Davszari (al-Hilal), Hattan Bahebri (al-Sabab)

TÁMADÓK: Navaf al-Abed (al-Sabab), Haitham Asziri (al-Ahli), Szaleh al-Sehri (al-Hilal), Firasz al-Buraikan (al-Fateh)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Hervé Renard (francia)

D-CSOPORT

AUSZTRÁLIA

KAPUSOK: Maty Ryan (FC Köbenhavn – Dánia), Andrew Redmayne (Sydney FC), Danny Vukovic (Central Coast Mariners)

VÉDŐK: Milos Degenek (Columbus Crew – Egyesült Államok), Aziz Behich (Dundee United – Skócia), Joel King (OB – Dánia), Nathaniel Atkinson (Hearts – Skócia), Fran Karacic (Brescia – Olaszország), Harry Souttar (Stoke City – Anglia), Kye Rowles (Hearts – Skócia), Bailey Wright (Sunderland – Anglia), Thomas Deng (Albirex Niigata – Japán)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Aaron Mooy (Celtic – Skócia), Jackson Irvine (St. Pauli – Németország), Ajdin Hrustic (Hellas Verona – Olaszország), Keanu Baccus (St Mirren – Skócia), Cameron Devlin (Hearts – Skócia), Riley McGree (Middlesbrough – Anglia)

TÁMADÓK: Awer Mabil (Cádiz – Spanyolország), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian – Skócia), Jamie Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okajama – Japán), Garang Kuol (Central Coast Mariners), Craig Goodwin (Adelaide United)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Graham Arnold

DÁNIA

KAPUSOK: Oliver Christensen (Hertha BSC – Németország), Frederik Ronnow (Union Berlin – Németország), Kasper Schmeichel (Nice – Franciaország)

HÁTVÉDEK: Joachim Andersen (Crystal Palace – Anglia), Alexander Bah (Benfica – Portugália), Andreas Christensen (Barcelona – Spanyolország), Simon Kjaer (AC Milan – Olaszország), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United – Anglia), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor – Törökország), Joakim Maehle (Atalanta – Olaszország), Victor Nelsson (Galatasaray – Törökország), Daniel Wass (Bröndby)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Thomas Delaney (Sevilla – Spanyolország), Christian Eriksen (Manchester United – Anglia), Pierre-Emile Höjbjerg (Tottenham Hotspur – Anglia), Mathias Jensen (Brentford – Anglia), Christian Nörgaard (Brentford – Anglia), Robert Skov (Hoffenheim – Németország)

TÁMADÓK: Martin Braithwaite (Silkeborg), Andreas Cornelius (Köbenhavn), Mikkel Damsgaard (Brentford – Anglia), Kasper Dolberg (Sevilla – Spanyolország), Jesper Lindström (Eintracht Frankfurt – Németország), Yussuf Poulsen (RB Leipzig), Andreas Skov Olsen (FC Bruges – Belgium), Jonas Wind (Wolfsburg – Németország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Kasper Hjulmand

FRANCIAORSZÁG

KAPUSOK: Alphonse Areola (West Ham United – Anglia), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur – Anglia), Steve Mandanda (Rennes)

VÉDŐK: Théo Hernandez (Milan – Olaszország), Lucas Hernandez (Bayern München – Németország), Ibrahima Konaté (Liverpool – Anglia), Jules Koundé (Barcelona – Spanyolország), Benjamin Pavard (Bayern München – Németország), William Saliba (Arsenal – Anglia), Raphaël Varane (Manchester United – Anglia), Dayot Upamecano (Bayern München – Németország), Axel Disasi (AS Monaco)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Eduardo Camavinga (Real Madrid – Spanyolország), Youssouf Fofana (Monaco), Matteo Guendouzi (Marseille), Adrien Rabiot (Juventus – Olaszország), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid – Spanyolország), Jordan Veretout (Marseille)

TÁMADÓK: Karim Benzema (Real Madrid – Spanyolország), Kingsley Coman (Bayern München – Németország), Ousmane Dembélé (Barcelona – Spanyolország), Antoine Griezmann (Atlético Madrid – Spanyolország), Olivier Giroud (Milan – Olaszország), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt – Németország), Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach – Németország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Didier Deschamps

TUNÉZIA

KAPUSOK: Ajmen Dahmen (CS Szfaxien), Besir ben-Szaid (US Monasztir), Muez Hasszen (Club Africain), Ajmen Maszluszi (Etoile Szahel)

VÉDŐK: Ali Abdi (Caen – Franciaország), Dilan Bronn (Salernitana – Olaszország), Mohamed Dreger (FC Luzern – Svájc), Nader Gandri (Club Africain), Bilel Ifa (Kuvait SC – Kuvait), Vajdi Kesrida (Atromitosz – Görögország), Ali Malul (al-Ahli – Egyiptom), Jasszin Meriah (Eszperansz), Montasszar Talbi (Lorient – Franciaország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Mohamed Ali ben-Romdan (Eszperansz), Gelen Salali (Eszperansz), Aissa Laidouni (Ferencvárosi TC – Magyarország), Hannibal Mejbri (Birmingham City – Anglia), Ferdzsani Szasszi (al-Duhail – Katar), Eliesz Szhiri (1. FC Köln – Németország)

TÁMADÓK: Anisz ben-Szliman (Bröndby – Dánia), Szejfeddin Dzsaziri (Zamalek – Egyiptom), Isszam Dzsebali (Odense – Dánia), Vahbi Hazri (Montpellier – Franciaország), Taha Jasszin Henisszi (Kuvait SC – Kuvait), Jusszef Mszakni (al-Arabi – Katar), Naim Szliti (al-Ittifaq – Szaúd-Arábia)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Dzsalel Kadri

E-CSOPORT

COSTA RICA

KAPUSOK: Keylor Navas (Paris Saint-Germain – Franciaország), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (CD Lugo – Spanyolország)

VÉDŐK: Francisco Calvo (Konyaspor – Törökország), Juan Pablo Vargas (Millonarios FC – Kolumbia), Kendall Waston (Deportivo Saprissa), Óscar Duarte (al-Vehda – Egyesült Arab Emírségek), Daniel Chacón (Colorado Rapids – Egyesült Államok), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martínez (AD San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake – Egyesült Államok), Ronald Matarrita (FC Cincinnati – Egyesült Államok)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Deportivo Saprissa), Roan Wilson (Municipal Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas López (Herediano), Jewisson Bennette (Sunderland – Anglia), Álvaro Zamora (Deportivo Saprissa), Anthony Hernández (Puntarenas FC), Brandon Aguilera (Nottingham Forest – Anglia), Bryan Ruiz (Alajuelense)

TÁMADÓK: Joel Campbell (León – Mexikó), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Luis Fernando Suárez (kolumbiai)

JAPÁN

KAPUSOK: 1 Kavasima Eidzsi (Strasbourg – Franciaország), 12 Gonda Suicsi (Simizu S-Pulse), 23 Schmidt Daniel (Sint-Truiden – Belgium)

VÉDŐK: 2 Jamane Miki (Kavaszaki Frontale), 3 Tanigucsi Sogo (Kavaszaki Frontale), 4 Itakura Ko (Borussia Mönchengladbach – Németország), 5 Nagatomo Juto (FC Tokió), 16 Tomijaszu Takehiro (Arsenal – Anglia), 19 Szakai Hiroki (Urava Red Diamonds), 22 Josida Maja (Schalke 04 – Németország), 26 Ito Hiroki (VfB Stuttgart – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 6 Endo Vataru (VfB Stuttgart – Németország), 7 Sibaszaki Gaku (Leganés – Spanyolország), 8 Doan Ricu (SC Freiburg – Németország), 9 Mitoma Kaoru (Brighton – Anglia),10 Minamino Takumi (AS Monaco – Franciaország), 11 Kubo Takefusza (Real Sociedad – Spanyolország), 13 Morita Hidemasza (Sporting CP – Portugália), 14 Ito Dzsunja (Stade Reims – Franciaország), 15 Kamada Daicsi (Eintracht Frankfurt – Németország), 17 Tanaka Ao (Fortuna Düsseldorf – Németország), 24 Szoma Juki (Nagoja Grampus)

TÁMADÓK: 18 Aszano Takuma (VfL Bochum – Németország), 20 Macsino Suto (Sonan Bellmare), 21 Ueda Ajasze (Cercle Bruges – Belgium), 25 Maeda Daizen (Celtic – Skócia)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Morijaszu Hadzsime

NÉMETORSZÁG

KAPUSOK: Manuel Neuer (Bayern München), Marc André ter Stegen (FC Barcelona – Spanyolország), Kevin Trapp (Eintrahct Frankfurt)

VÉDŐK: Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), Matthias Ginter (SC Freiburg), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United – Anglia), Lukas Klostermann (RB Leipzig), David Raum (RB Leipzig), Cristian Günter (SC Freiburg), Nico Sclotterbeck (Borussia Dortmund), Armel Bella-Kotchap (Southampton – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Joshua Kimmich (Bayern München), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City – Anglia), Leon Goretzka (Bayern München), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Chelsea – Anglia), Jamal Musiala (Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach)

TÁMADÓK: Thomas Müller (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München), Serge Gnabry (Bayern München), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Hansi Flick

SPANYOLORSZÁG

KAPUSOK: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Brentford – Anglia), Robert Sánchez (Brighton & Hove – Anglia)

VÉDŐK: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea – Anglia), Eric García (FC Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City – Anglia), José Gayá (Valencia), Jordi Alba (FC Barcelona)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City – Anglia), Pedri (FC Barcelona), Koke (Atlético Madrid), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (PSG – Franciaország), Marcos Llorrente (Atlético Madrid)

TÁMADÓK: Pablo Sarabia (PSG – Franciaország), Nico Williams (Athletic Bilbao), Marco Asensio (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Ansu Fati (FC Barcelona), Yeremy Pino (Villarreal), Ferran Torres (FC Barcelona), Dani Olmo (RB Leipzig – Németország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Luis Enrique

F-CSOPORT

BELGIUM

KAPUSOK: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Simon Mignolet (FC Bruges), 13 Koen Casteels (VfL Wolfsburg – Németország)

VÉDŐK: 2 Toby Alderweireld (Royal Antwerp FC), 3 Arthur Theate (Rennes – Franciaország), 4 Wout Faes (Leicester City – Anglia), 5 Jan Vertonghen (Anderlecht), 19 Leander Dendoncker (Aston Villa – Anglia), 26 Zeno Debast (Anderlecht)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 6 Axel Witsel (Atlético Madrid – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Manchester City – Anglia), 8 Youri Tielemans (Leicester City – Anglia), 15 Thomas Meunier (Borussia Dortmund – Németország), 16 Thorgan Hazard (Borussia Dortmund – Németország), 18 Amadou Onana (Everton – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Leicester City – Anglia)

TÁMADÓK: 9 Romelu Lukaku (Internazionale – Olaszország), 10 Eden Hazard (csk, Real Madrid – Spanyolország), 11 Yannick Carrasco (Yannick Carrasco – Atlético Madrid), 14 Dries Mertens (Galatasaray – Törökország), 17 Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion – Anglia), 22 Charles De Ketelaere (AC Milan – Olaszország), 23 Michy Batshuayi (Fenerbahce – Törökország), 24 Loïs Openda (Lens – Franciaország), 25 Jérémy Doku (Rennes – Franciaország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Roberto Martínez (spanyol)

HORVÁTORSZÁG

KAPUSOK: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Ivica Ivusic (NK Osijek), Ivo Grbic (Atlético Madrid – Spanyolország)

VÉDŐK: Domagoj Vida (AEK Athén – Görögország), Dejan Lovren (Zenit – Oroszország), Borna Barisic (Rangers FC – Skócia), Josip Juranovic (Celtic – Skócia), Josko Gvardiol (RB Leipzig – Németország), Borna Sosa (VfB Stuttgart – Németország), Josip Stanisic (Bayern München – Németország), Martin Erlic (Sassuolo – Olaszország), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Luka Modric (Real Madrid – Spanyolország), Mateo Kovacic (Chelsea – Anglia), Marcelo Brozovic (Internazionale – Olaszország), Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), Lovro Majer (Rennes – Franciaország), Kristijan Jakic (Eintracht Frankfurt – Németország), Luka Sucic (RB Salzburg – Ausztria)

TÁMADÓK: Ivan Perisic (Tottenham Hotspur – Anglia), Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), Marko Livaja (Hajduk Split)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Zlatko Dalic

KANADA

KAPUSOK: Milan Borjan (Crvena zvezda – Szerbia), Dayne St. Clair (Minnesota), James Pantemis (Montreal)

VÉDŐK: Samuel Adekugbe (Hatayspor), Derek Cornelius (Panetolikosz), Alistair Johnston (Montreal), Richie Laryea (Toronto), Kamal Miller (Montreal), Steven Vitoria (Chaves), Joel Waterman (Montreal)

KÖZÉPPÁLYÁSOK:

Stephen Eustaquio (Porto), Liam Fraser (Deinze), Atiba Hutchinson (Besiktas), Mark-Anthony Kaye (Toronto), Ismael Kone (Montreal), Jonathan Osorio (Toronto), Samuel Piette (Montreal), David Wotherspoon (St. Johnstone)

TÁMADÓK: Tajon Buchanan (Club Brugge), Lucas Cavallini (Vancouver), Jonathan David (Lille), Alphonso Davies (Bayern München), Junior Hoilett (Reading), Cyle Larin (FC Bruges), Liam Millar (Basel), Ike Ugbo (Troyes)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: John Herdman

MAROKKÓ

KAPUSOK: Jasszin Bunu (Sevilla – Spanyolország), Munir Mohamedi (Al-Vehda – Szaúd Arábia), Ahmed Reda Tagnauti (Vidad AC)

VÉDŐK: Najef Agerd (West Ham United – Anglia), Jahia Attijat Allah (Vidad), Badr Benun (Qatar SC – Katar), Asraf Dari (Brest – Franciaország), Dzsavad el-Jamik (Valladolid – Spanyolország), Asraf Hakimi (PSG – Franciaország), Nusszair Mazraui (Bayern München – Németország), Romain Szaissz (Besiktas – Törökország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Szelim Amallah (Standard Liege – Belgium), Szofjan Amrabat (Fiorentina – Olaszország), Iliasz Sair (QPR – Anglia), Anassz Zaruri (Burnley – Anglia), Jahja Dzsabran (Vidad), Azzedin Unahi (Angers – Franciaország), Bilal el-Kannusz (Genk – Belgium), Abdelhamid Szabiri (Sampdoria – Olaszország)

TÁMADÓK: Zakaria Abuklal (Toulouse – Franciaország), Szofian Bufal (Angers – Franciaország), Valid Seddira (Bari – Olaszország) Juszef en-Nesziri (Sevilla – Spanyolország), Abde Ezzalzuli (Osasuna), Abderrazak Hamdallah (Al-Ittihad – Szaúd Arábia), Hakim Zijes (Chelsea – Anglia)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Valid Regragi

G-CSOPORT

BRAZÍLIA

KAPUSOK: 1 Alisson (Liverpool – Anglia), 23 Ederson (Manchester City – Anglia), 12 Weverton (Palmeiras)

VÉDŐK: 6 Alex Sandro (Juventus – Olaszország), 16 Alex Telles (Sevilla – Spanyolország), 13 Dani Alves (UNAM Pumas – Mexikó), 2 Danilo (Juventus – Olaszország), 22 Bremer (Juventus – Olaszország), 14 Éder Militao (Real Madrid – Spanyolország), 4 Marquinhos (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 Thiago Silva (Chelsea – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: 17 Bruno Guimaraes (Newcastle – Anglia), 5 Casemiro (Manchester United – Anglia), 26 Éverton Ribeiro (Flamengo), 15 Fabinho (Liverpool – Anglia), 8 Fred (Manchester United – Anglia), 7 Lucas Paquetá (West Ham United – Anglia)

TÁMADÓK: 18 Antony (Manchester United – Anglia), 19 Gabriel Jesus (Arsenal – Anglia), Gabriel 24 Martinelli (Arsenal – Anglia), 10 Neymar (Paris Saint-Germain – Franciaország), 25 Pedro (Flamengo), 11 Raphinha (Barcelona – Spanyolország), 9 Richarlison (Tottenham – Anglia), 21 Rodrygo (Real Madrid – Spanyolország), 20 Vinícius Júnior (Real Madrid – Spanyolország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Adenor Leonardo Bacchi Tite

KAMERUN

KAPUSOK: Devis Epassy (Abha – Szaúd-Arábia), Simon Ngapandouetnbu (Olympique Marseille – Franciaország), André Onana (Internazionale – Olaszország)

VÉDŐK: Jean-Charles Castelletto (Nantes – Franciaország), Enzo Ebosse (Udinese – Olaszország), Collins Fai (Al-Taj – Szaúd-Arábia), Olivier Mbaizo (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Nicolas Nkoulou (Arisz Szaloniki – Görögország), Tolo Nouhou (Seattle Sounders – Egyesült Államok), Christopher Wooh (Rennes – Franciaország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Martin Hongla (Verona – Olaszország), Pierre Kunde (Olympiakosz Pireusz – Görögország), Olivier Ntcham (Swansea City – Anglia), Gaël Ondoua (Hannover 96 – Németország), Samuel Oum Gouet (Mechelen – Belgium), Andre-Frank Zambo Anguissa (Napoli – Olaszország)

TÁMADÓK: Vincent Aboubakar (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), Christian Bassogog (Sanghaj Senhua – Kína), Eric-Maxim Choupo Moting (Bayern München – Németország), Souaibou Marou (Coton Sport), Bryan Mbeumo (Brentford – Anglia), Nicolas Moumi Ngamaleu (Young Boys – Svájc), Jerome Ngom (Colombe), Georges-Kevin Nkoudou (Besiktas – Törökország), Jean-Pierre Nsame (Young Boys – Svájc), Karl Toko Ekambi (Olympique Lyon – Franciaország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Rigobert Song

SVÁJC

KAPUSOK: Gregor Kobel (Borussia Dortmund – Németország), Philipp Köhn (RB Salzburg – Ausztria), Jonas Omlin (Montpellier – Franciaország), Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach – Németország)

VÉDŐK: Manuel Akanji (Manchester City – Anglia), Eray Cömert (Valencia – Spanyolország), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach – Németország), Ricardo Rodriguez (Torino – Olaszország), Fabian Schär (Newcastle United – Anglia), Silvan Widmer (Mainz – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Granit Xhaka (Arsenal – Anglia), Edimilson Fernandes (Mainz – Németország), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest – Anglia), Ardon Jashari (Luzern), Fabian Rieder (Young Boys), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire – Egyesült Államok), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt – Németország), Renato Steffen (Lugano), Denis Zakaria (Chelsea – Anglia), Michel Aebischer (Bologna – Olaszország)

TÁMADÓK: Breel Embolo (Monaco – Franciaország), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (RB Salzburg – Ausztria), Haris Seferovic (Galatasaray – Törökország), Ruben Vargas (Augsburg – Németország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Murat Yakin

SZERBIA

KAPUSOK: Vanja Milinkovics-Szavics (Torino – Olaszország), Marko Dmitrovics (Sevilla – Spanyolország), Predrag Rajkovics (Mallorca – Spanyolország).

VÉDŐK: Sztefan Mitrovics (Getafe – Spanyolország), Nikola Milenkovics (Fiorentina – Olaszország), Milos Veljkovics (Werder Bremen – Németország), Sztrahinja Pavlovics (Salzburg – Ausztria), Sztrahinja Erakovics (Crvena zvezda), Szrdjan Babics (Almería – Spanyolország), Filip Mladenovics (Legia Warszawa – Lengyelország).

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Uros Racsics (Braga – Portugália), Ivan Ilics (Verona – Olaszország), Szasa Lukics (Torino – Olaszország), Nemanja Makszimovics (Getafe – Spanyolország), Nemanja Gudelj (Sevilla – Spanyolország), Darko Lazovics (Verona – Olaszország), Nemanja Radonjics (Torino – Olaszország), Andrija Zsivkovics (PAOK – Görögország), Filip Kosztics (Juventus – Olaszország), Szergej Milinkovics-Szavics (Lazio – Olaszország), Filip Djuricsics (Sassuolo – Olaszország), Marko Grujics (Porto – Portugália).

TÁMADÓK: Dusan Tadics (Ajax – Hollandia), Alekszandar Mitrovics (Fulham – Anglia), Luka Jovics (Fiorentina – Olaszország), Dusan Vlahovics (Juventus – Olaszország).

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Dragan Sztojkovics

H-CSOPORT

DÉL-KOREA

KAPUSOK: Kim Szun Kju (al-Sabab – Szaúd-Arábia), Szon Bum Kun (Csonbuk Motors), Cso Hjun Vo (Ulszan)

VÉDŐK: Kvon Kjung Von (Gamba Oszaka – Japán), Kim Moon Hvan (Csonbuk Motors), Kim Min Dzse (Napoli – Olaszország), Kim Jung Kvon (Ulszan), Kim Csin Szu (Csonbuk Motors), Kim Te Hvan (Ulszan), Joon Cson Kju (FC Szöul), Cso Ju Min (Tedzson Citizen), Honk Csul (Degu FC)

Középpályások: Cson Vu Jung (al-Szadd – Katar), Kvon Csan Hoon (Kimcson Szangmu), Na Szan Ho (FC Szöul), Paik Szunk Ho (Csonbuk Motors), Lee Kang In (Real Mallorca – Spanyolország), Lee Dzse Szun (Mainz 04 – Németország), Csong Vu Jong (Freiburg – Németország), Hvang In Bom (Olympiakosz Pireusz – Görögország), Hvang Hi Csan (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Szon Min Gju (Csonbuk Motors), Szon Dzsun Ho (Santung Tajszan)

Támadók: Szon Hung Min (Tottenham Hotspur – Anglia), Cso Kue Szun (Csonbuk Motors), Hvang I Dzso (Olympiakosz Pireusz – Görögország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Paulo Bento (portugál)

GHÁNA

KAPUSOK: Manaf Nurudeen (Eupen – Belgium), Ibrahim Danlad (Asante Kotoko), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen – Svájc)

VÉDŐK: Denis Odoi (FC Bruges – Belgium), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion – Anglia), Alidu Seidu (Clermont – Franciaország), Daniel Amartey (Leicester City – Anglia), Joseph Aidoo (Celta Vigo – Spanyolország), Alexander Djiku (Strasbourg – Franciaország), Mohammed Salisu (Southampton – Anglia), Abdul-Rahman Baba (Reading – Anglia), Gideon Mensah (Auxerre – Franciaország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: André Ayew (a-Szadd – Katar), Thomas Partey (Arsenal – Anglia), Elisha Owusu (Gent – Belgium), Salis Abdul Samed (Lens – Franciaország), Mohammed Kudus (Ajax – Hollandia), Daniel-Kofi Kyereh (Freiburg – Németország)

TÁMADÓK: Daniel Afriyie (Hearts of Oak), Kamal Sowah (FC Bruges – Belgium), Abdul Fatawu issahaku (Sporting CP – Portugália), Osman Bukari (Crvena zvezda – Szerbia), Inaki Williams (Athletic Bilbao – Spanyolország), Antoine Semenyo (Bristol City – Anglia), Jordan Ayew (Crystal Palace – Anglia), Kamaldeen Sulemana (Rennes – Franciaország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Otto Addo

PORTUGÁLIA

KAPUSOK: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers– Anglia), Rui Patrício (Roma – Olaszország)

VÉDŐK: Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), Joao Cancelo (Manchester City – Anglia), Danilo Pereira (PSG – Franciaország), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City – Anglia), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG – Franciaország), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund – Németország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Joao Palhinha (Fulham – Anglia), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Bernardo Silva (Manchester City – Anglia), Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), Joao Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers – Anglia), Otávio (FC Porto), Vitinha (PSG – Franciaország), William Carvalho (Real Betis – Spanyolország)

TÁMADÓK: André Silva (RB Leipzig – Németország), Cristiano Ronaldo (Manchester United – Anglia), Goncalo Ramos (Benfica), Joao Félix (Atlético Madrid – Spanyolország), Rafael Leao (Milan – Olaszország), Ricardo Horta (Braga)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Fernando Santos

URUGUAY

KAPUSOK: Sergio Rochet (Nacional), Fernando Muslera (Galatasaray – Törökország), Sebastián Sosa (Independiente – Argentína)

VÉDŐK: José María Giménez (Atlético Madrid – Spanyolország), Sebastián Coates (Sporting CP – Portugália), Diego Godin (Vélez Sarsfield – Argentína), Martín Cáceres (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok), Ronald Araújo (FC Barcelona – Spanyolország), Guillermo Varela (Flamengo – Brazília), Mathías Olivera (Napoli – Olaszország), José Luis Rodríguez (Nacional), Matías Vina (Roma – Olaszország)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Lucas Torreira (Galatasaray – Törökország), Manuel Ugarte (Sporting CP – Portugália), Matías Vecino (Lazio – Olaszország), Rodrigo Bentancur (Tottenham – Anglia), Federico Valverde (Real Madrid – Spanyolország), Facundo Pellistri (Manchester United – Anglia), Nicolás de la Cruz (River Plate – Argentína), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo – Brazília), Agustín Canobbio (Athletico Paranaense – Brazília), Facundo Torres (Orlando City – Egyesült Államok)

TÁMADÓK: Luis Suárez (Nacional), Edinson Cavani (Valencia – Spanyolország), Darwin Núnez (Liverpool – Anglia), Maxi Gómez (Trabzonspor – Törökország)

SZÖVETSÉGI KAPITÁNY: Diego Alonso

Forrás: nso.hu