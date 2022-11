A Hisense felmérése szerint a szurkolók 12 százaléka valós időben követi majd a meccseket, tízből ketten az ismétléseket nézik meg, míg ugyanennyien inkább az összefoglalókra koncentrálnak. A válaszadók ötöde a németeknek, 17 százalékuk a spanyoloknak szurkol, de a francia, a horvát, az angol s a portugál válogatott is népszerű. Kiderült az is, hogy a magyarok 80 százaléka otthonról szurkol majd kedvenc csapatának, szórakozóhelyen három százalék nézi a meccseket.

Érdekli a labdarúgás

– Nem tartozom a legfanatikusabb szurkolók közé – szögezte le az elején Horváth Péter, a pilótaképzésben piacvezető Tréner Kft. ügyvezető igazgatója –, de érdekel a labdarúgás, szeretem a jó focit és többnyire a világbajnokságokat is figyelemmel kísérem. A mostani helyszín az eddigiekhez képest egy teljesen más világ, a készülődés impozáns eredményei mellett már felszínre került néhány probléma, feszültség. Hallottam a különböző tiltakozási akciókról, bojkott-­tervekről, de szerintem a sportban nem ez a megoldás. A játék élményét viszi el rossz síkra. Bár most nem tudnám felsorolni a vébé mezőnyét, de nem szeretnék lemaradni egy-egy jó mérkőzésről.

– Sajnálom, hogy a magyar válogatott nem vébészereplő, mert az elmúlt időszakban nyújtott teljesítményével, nagyszerű eredményeivel ott lenne a helye. Jó látni a magyar labdarúgás fejlődését, klubszinten a Fradi évek óta tartó remek szereplését a nemzetközi színtéren, és a válogatott bravúros teljesítményét, győzelmeit. Megyei szinten a Kisvárda NB I.-es sikerei szereznek örömet sokaknak – foglalta keretbe a világ legnépszerűbb sportjának ünnepét Horváth Péter.

Gyerekkori kedvenc

A nyíregyházi Vela Kft. ügyvezetője ugyan focizni nem szokott, inkább teniszezik, ettől függetlenül nézni fogja a labdarúgó-világbajnokság meccseit. Mint azt Lakatos Tibor lapunknak elmondta, mivel a magyar válogatott nincs ott Katarban, a németekért szorít majd, akiket gyerekkora óta szeret, kedvenc játékosa a kétszeres aranylabdás hátvéd, Franz Beckenbauer volt. – A német futball, legyen szó klubfociról vagy a válogatottról, igen közel áll hozzám, most is nekik szurkolok majd, úgy gondolom, odaérhetnek a döntőbe. Hat éve voltam a müncheni Allianz Arénában, ahol megnézhettem egy Bayern-meccset – árulta el Lakatos Tibor. Hozzátette, arra már nem emlékszik, hogy melyik volt az első focivébé, amit látott, de természetesen a magyarok 1986-os mexikói mérkőzéseit ő is végig szurkolta.

A férje és a fia nézni fogják

Ugyan Révészné Petró Zsuzsát, a Nyíregyházi Állatpark osztályvezetőjét nem a foci-­vb tartja lázban, hanem a nemrégiben született orrszarvúbébi és a december első hétvégéjén rendezendő Nagy Mikulás Kaland, ettől függetlenül érinti a katari esemény: a férje és a fia ugyanis nagyon szeretik a focit, így biztos, hogy a lehető legtöbb mérkőzést megnézik majd.

– A férjem sokáig focizott, kapus volt, a fiam pedig a kézilabda mellett most kezdte el az edzéseket abban az iskolában, ahová jár – mesélte a lapunknak a SóstóZoo sajtósa, aki gyerekként sokat járt meccsekre, hiszen az édesapja is ezt a sportágat űzte. Az ő életében is fontos a testmozgás: rendszeresen edz és fut, a focivébének pedig azért örül, mert amíg a családja férfi tagjai meccset néznek, ő a kutyáival foglalkozhat.

Szurkoláshoz illő ételek

Világbajnoki lázban égnek a nyíregyházi B 13 Bisztróban is.

– Nálunk még a délelőtti mérkőzéseket is lehet élvezni – nyomatékosította Mencsik Csaba üzletvezető.

– A katari világbajnokság sajátossága lesz, hogy a legkülönbözőbb napszakokban rendezik a találkozókat. Akik bennünket választanak, a szurkoláshoz illő ételekkel várjuk őket. Például lesznek vb-falatkák, ezeket bagettből, koktélparadicsomból, szalámiból és rukkolából készítjük. De lesz pogácsa, sajtos-tejfölös lapcsánka, ropogós bundában csirkeszárny és baconbe göngyölt csirkemájfalat is. Remélhetőleg a meccsek színvonala is olyan lesz, mi szemnek-szájnak ingere…