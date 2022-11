Ha labdarúgó-világbajnokságról beszélünk, alighanem az is az esélyesek közé sorolja Brazíliát, aki egy játékost sem tud említeni a válogatottból. A laikus nem tévedne, hiszen a könnyed, látványos játékáról híres „selecao” idén a fogadóirodák szerint is a legnagyobb favoritja a tornának, sőt még az innsbrucki egyetem valószínűségszámításon alapuló kutatása is a dél-amerikai válogatottat hozta ki elsőnek.

Ennek kapcsán a Kisvárda Master Good csapatkapitányát, Lucast is megkérdeztük arról, szülőhazájában mekkora a felhajtás a vb körül és ő mire számít a brazil csapattól.

Nagy a nyomás a válogatotton

– Naponta olvasok brazil híreket, de ha nem lenne így, akkor is tudnám, hogy nagyon várják a világbajnokságot – fogalmazott a szabolcsi klub brazil-magyar középpályása.

– Brazília fociország, imádják ezt a sportágat, ezzel a vébével kapcsolatban is olyan izgatott mindenki, mint a korábbiakkal. A hat óra időeltolódás sem fogja zavarni az embereket, mi is hajnalban néztük a mérkőzéseket, amikor Dél-Korea és Japán adott otthont a tornának. Épp az volt a legutóbbi vb, amit megnyertünk, szóval a korábbi nagy sikerek óta húsz év telt el. Nagy nyomás van emiatt a válogatotton, a brazil sajtó mindig azt várja a csapattól, hogy nyerje meg a világbajnokságot. Mindenki bízik a jó eredményben. Nemcsak a sajtó, hanem én is úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak legerősebb brazil válogatottja szerepel Katarban. Mondom ezt úgy is, hogy számos fiatal játékos csak egy-két éve tűnt fel, viszont mindannyian nagy csapatban játszanak.

– A legutóbbi két vb arról szólt, hogy csak Neymar tudja eldönteni a mérkőzéseket. Ezúttal is ő a legjobb játékosa a válogatottnak, különösen akkor, ha nem magát akarja szórakoztatni, hanem a csapatnak focizik. Így tett az elmúlt félévben a PSG-ben. Ilyenkor egészen más szintet képvisel, mint mások. Most viszont mellette is lehet sorolni a neveket: Vini Junior, Rodrygo, Martinelli, Antony, Gabriel Jesus… Idén többen vannak, akik egy-egy meccsen nyerő emberek lehetnek – tette hozzá Lucas.

Brazília csütörtökön mutatkozik be Szerbia ellen, a csoportkörben még Svájccal és Kamerunnal találkozik.

MK