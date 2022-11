A 23 éves röplabdázó aztán tavaly Dél-Koreába szerződött, egyike lett annak a hét külföldi játékosnak, aki a ligában játszik. Idén csapatot váltott, de maradt a bajnokságban, már KGC Ginseng Corporation tagjaként teljesít fantasztikusan. Őt kérdeztük arról, hogy a távol-keleti országban mit tapasztal a labdarúgó-világbajnoksággal kapcsolatban.

– Mondhatom, hogy a foci ugyanolyan fontos itt, mint otthon – árulta el Inneh Elizabet.

– Nagyon népszerű a sportág és a válogatott, sok figyelmet kap a médiában. Utóbbit elmondhatom más sportágak kapcsán is, hiszen női és férfi röplabdameccseket és kosárlabdát is gyakran közvetítenek élőben, utána rögtön ismétlik is azokat, valamint a baseball is nagy figyelmet kap. Összességében viszont nem kérdés, hogy itt is a labdarúgás az első számú sport. A mi csapatunkban nem igazán vannak focirajongók, de azt tudom a koreaiakról, hogy egyébként nagyon támogatják a csapataikat. Büszkék rájuk, nagyon nagy versenyszellem buzog bennük, ezért az elvárások is nagyok, de történjék bármi, a szurkolók mögöttük állnak.

Hisznek a továbbjutásban

A dél-koreai csapat egyébként nem reménytelen a továbbjutásra. Ha csak a csapat keretét nézzük, több olyan nevet találunk, aki európai topligában játszik, közülük is a legnagyobb sztár az angol Tottenham Hotspur klasszisa, Szon Hung Min. Csütörtökön, Uruguay ellen kezdték meg vb-szereplésüket, a csoportkörben Ghánával és Portugáliával találkoznak még.

