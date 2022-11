Autóbuszon, Katarban

Találkoztam vasárnap a médiabuszon egy iráni kollégával. Azt kérdeztem tőle: mi jár most a fejében? Nem írásban, szóban kérdeztem, igazi találkozás volt ez, nem virtuális randevú.

"Te ezt nem tudod felfogni, amit ez az ország most átél. Ez a csapat a remény. Our team is hope. (Ezt a mondatot háromszor elmondta.) Nekünk most le kell győzni az Óriást, a Nagy Sátánt, az Egyesült Államokat. Egyszer már sikerült, 1998-ban, azon is ott voltam. Ha ez sikerül, akkor mi leszünk a világbajnokok."

Jó, ebben az utolsó mondatban volt némi túlzás. Bevallom, ezt a keddi meccset várom a legjobban. Iszonyatos érzelmi töltete lesz.