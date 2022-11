Vizsgálatok várnak Harry Kane, a katari labdarúgó-világbajnokságon szereplő angol válogatott csapatkapitányára.

Brit médiaértesülések szerint a 29 éves csatár jobb bokáját az Eb-ezüstérmes, a 2018-as oroszországi vb-n negyedik szigetországiak pénteki, Egyesült Államok elleni találkozóját megelőzően vizsgálják meg.

Harry Kane

Fotós: Illusztráció: Shutterstock

A négy éve hat találattal gólkirály Kane-t a 48. percben próbálta becsúszva szerelni Morteza Puraligandzsi az Irán ellen 6-2-re megnyert hétfői nyitókörös csoportmeccsen - ekkor sérülhetett meg -, majd a 76. percben Callum Wilson váltotta. A 76 válogatott meccsén 51 gólos, a múltban is bokaproblémákkal küzdő Kane később enyhén sántított, nem is talált be a kapuba.

Forrás: www.origo.hu