Marokkó nevétől hangos a futballvilág. Valid Regragi szövetségi kapitány gárdája első afrikai csapatként jutott be egy labdarúgó-világbajnokság elődöntőjébe, ahol Franciaországgal mérkőznek meg szerda estea fináléért. Miután az észak-afrikai együttes kiejtette a jóval esélyesebb spanyolokat és portugálokat, a játékosok a családtagjaikkal ünnepeltek. Asraf Hakimi a hármas sípszó után a lelátón ülő édesanyjához rohant, aki egy puszit nyomott a homlokára. Szofian Bufal az édesanyjával táncolt a gyepen.

Valid Regragi és Fauzi Lekja, a Marokkói Királyi Labdarúgó-szövetség elnöke tette lehetővé, hogy a játékosok révén kiválasztott családtagok is ott legyenek a csapattal Katarban.

Korábban háromszor is járt afrikai csapat a negyeddöntőben – 1990-ben Kamerun, 2002-ben Szenegál, 2010-ben Ghána –, de a négy közé már nem jutott be egyik sem. Jasszin Bunu lett az első afrikai kapus, aki egy világbajnokságon három meccsen sem kapott gólt.

Marokkó alig három hónappal a nyitány előtt váltott a kispadon: Valid Regragi olyan védelmet alakított ki, amelyik a felkészülési mérkőzéseken sem kapott gólt. Az Atlasz oroszlánjaiként aposztrofált együttes az egyetlen a tornán, melynek az ellenfelek játékosai még nem találtak be (a Kanada elleni csoportmérkőzésen öngóllal szépítettek az észak-amerikaiak).

A nyíregyházi Szaszala Tamás öt éve járt először Marokkóban, ahol Salamon Patrikkal duót alkotva vettek részt a Saharun 2017 ralin.

– A kaland mezőnyének a szervezők kínáltak homokdűnéket, óceánpartot, az Atlasz-hegységet, a berber oázisokat, a hamisítatlan arab piacokat, az egzotikus ízeket, az autentikus marokkói hangulatot, a sivatagban eltöltött éjszakákat és a vadregényes expedíciót. Elvégre autózni utaztunk oda, ezért is neveztem be a versenyre – említette Szaszala Tamás. – Jártunk kősivatagban, voltunk a legendás marrakeshi piacon, láttunk vadtevecsordát, olvastunk teveszőr-étlapot, eljutottunk a kövekkel kijelölt algériai határig, találkoztunk marcona vámossal, ült a vállamon egy nagy sáska – rengeteg szürreális emlékkép maradt bennem. Kedves, szerethető embereket ismertem meg ott. A vb-meccseiken is látszik rajtuk a szenvedély, a fanatizmus. Én korábban a brazilokat, az argentinokat és a portugálukat taksáltam sokra, de a favoritok zöme kiesett. Tudom, a franciák várja a többség a fináléba, én azonban a marokkóiakat sem írnám le. Kristóf fiam minden nap elemezte nekem a vb történéseit, amit élvezettel hallgattam. Remélem, a francia-marokkói párharc is tartogat érdekes fordulatokat.

LTL