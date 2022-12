Az Origo kiküldött munkatársa, Lantos Gábor helyszíni jelentése a 22. labdarúgó-világbajnokságról, Katarból.

Vibrált a levegő szerdán Dohában és este Al-Khorban az Al-Bajt stadion környékén. Azzal, hogy Marokkó óriási meglepetésre bejutott az elődöntőbe, tömegek indultak el az afrikai országból Katarba abban a reményben, hogy bejutnak az elődöntőre. Sokan jegy nélkül érkeztek meg hétfőn, illetve kedden Dohába. Szerdára annyira kezelhetetlenné vált a helyzet, hogy a katari hatóságok nem engedték meg, hogy a marokkói légitársaság gépei elinduljanak. Ezek a repülők több ezer olyan marokkóit szállítottak volna Katarba, akiknek nem volt érvényes belépőjük a meccsre. Ezzel kapcsolatban amúgy egymásnak ellentmondó hírek láttak napvilágot, mert volt olyan jelentés, amely szerint olyan drukkerek is Marokkóban ragadtak, akiknek érvényes jegyük volt az elődöntőre.Közben a Marokkói Labdarúgó Szövetség 13 ezer ingyenes jegyet ígért az afrikai csapat szurkolóinak a franciák elleni elődöntőre.Ezért nagyon sok marokkói drukker utazott Dohába, ahol kiderült, hogy átverték őket. A marokkói szurkolók Katarba érkezésük után az Al-Janoub Stadionnál lévő jegyközpontban szembesültek azzal, hogy senki sem ad nekik ingyenjegyet. Az óriási felháborodás miatt a hatóságoknak kellett közbelépniük. Volt olyan marokkói szurkoló, aki Párizsból utazott ide abban a reményben, hogy bejut a stadionba, de ebből semmi sem lesz.

Ugyanakkor szerdán délelőtt a katari régi piacon emelkedett volt a hangulat. A szűk sikátorokat, a tágasabb tereket mind ellepték a marokkói drukkerek, akik énekeltek, táncoltak és nagyon bizakodva várták az esti mérkőzést.

De forrt a levegő a franciák táborában is. Napok óta tudni lehetett, hogy az Aranylabdás Karim Benzema elkezdte az edzéseket Spanyolországban. A Marokkó elleni elődöntő előtt derült ki, hogy Benzema egyesülete, a Real Madrid hajlandó elengedni a játékost Katarba, abban az esetben, ha a francia csapat döntőbe jut. Márpedig döntőbe jutott, szóval, Benzema akár indulhat is Katarba.

Erről tudni kell, hogy Benzema akkor is aranyérmet kapna, ha nem jönne el Dohába és a francia válogatott lenne a világbajnok.

Mégpedig azért, mert Benzema neve rajta volt a vb előtt a FIFA-nak leadott hivatalos francia csapatlistán. Márpedig akinek a neve ezen a listán rajta van, az akkor is kap érmet, ha egyetlen percet sem játszott, vagy el sem utazott a vb színhelyére.

A franciákat továbbra sem kímélte a sors: a meccs előtt derült ki, hogy Dayot Upamecano és Adrien Rabiot továbbra is betegek, így egyikük játékára sem számíthatott a gallok szövetségi kapitánya.

Érdemes volt egy pillantást vetni a Paris St. Germain Twitter oldalára is. A meccs előtt nem csak a francia Mbappét, hanem a PSG marokkói játékosát, Hakimit is biztatták.

Ahogy közeledett a kezdés időpontja, úgy lett egyre nagyobb tömeg a stadion körül. A katari hatóságok egy eddig nem látott, második, külső gyűrűt is felépítettek, ezzel akadályozták meg, hogy a jegy nélküli drukkerek a stadion közelébe jussanak. Amíg a médiabusztól a stadionig elsétáltam, jó néhány olyan marokkói emberrel találkoztam, aki sóvárogva nézett ránk. Nem szóltak hozzánk, de a tekintetükben ott volt, hogy mindent megadnának azért, hogy bejussanak erre a mérkőzésre. A kezdés előtt derült ki, hogy 55 ezer marokkói drukker jutott belépőhöz, azaz szinte teljesen megtöltik majd az Al-Bajt Stadiont, amelynek a befogadóképessége 69 ezer fő volt.

A himnuszok alatt félelmetes volt a hangulat és igazából az egész vb-n most először lehetett érezni, hogy nincs szükség hangulatfelelősre.

Azért persze voltak ilyenek is a stadionban, de a marokkói közönség szépen odatette magát. Ahogy a meccs elején a francia válogatott is. Még csak a 4. percben jártunk, amikor Griezmann kapott egy remek kiugratást, visszagurított a mélységből érkező Mbappénak, akinek a 10 méteres lövése levágódott egy becsúszó védőről, a labda azonban pont a hosszún érkező Theo Hernández elé pattant, aki hat méterről félollózós mozdulattal gyönyörű gólt lőtt.

Ez a gyors gól alapjaiban határozta meg a meccs további alakulását, mert a marokkói csapatnak fel kellett adnia a szokásos bunkerfociját. Kiderült, hogy az afrikai együttes - ha akar - támadni is tud. A franciák pedig abban a helyzetben találták magukat, hogy olykor nyugodtan gurigázhattak a középpályán, hiszen náluk volt az előny. Azért olykor meglódultak, Giroud révén lőttek egy kapufát, igaz, a túloldalon is volt egy gyönyörű jelenet, amely után Zijes bal oldali szögletlt kifejelték, a levágódó labdát Dzsavad el-Jamik 12 méterről visszaollózta, de a jobb kapufát találta el. A vb egyik legszebb gólja lett volna - ha bemegy. De nem ment be.

Így viszont érezni lehetett, hogyha a címvédő lő még egy gólt az elődöntőben, azzal le is rendezi a meccset.

A 79. percben jött is a gól: Mbappé kapott labdát a tizenhatoson belül, öt védő között kevergetett, majd a közeli lövése levágódott egy védőről, de a hosszún érkezett az imént beállt Kolo Muani és az első labdaérintéséből bepasszolta a labdát az üres kapuba.

Ezzel mindennek vége lett, összejött az álomdöntő, a francia-argentin párharc. Valljuk meg, ez sokkal jobb annál, mintha a bunkerfocit játszó marokkóiak kerültek volna valahogy a fináléba. Erre azonban semmi esélyük nem volt.

És mondjuk ki: nem is lett volna semmi keresnivalójuk a világbajnoki döntőben.

Az eddigi marokkói betonvédelem a meccs elején azonnal összeomlott és ezt a csapást nem bírta ki az afrikai csapat. A világbajnoki címvédő sem játszott kiemelkedően, de nekik ennyi is elég volt a döntőbe jutáshoz.

Ne feledjük, hogy a Franciaország-Argentína finálé igazi álomdöntő lesz Katarban. Messi Mbappé ellen. A világbajnok a Copa America győztese ellen. Mindez egy olyan argentin csapat ellen, amelyet mintha fentről a halott Diego Maradona irányítana.

Elképesztő befejezése lesz ez a katari fociőrületek.

A lefújás után a francia lapok hősként kezdték ünnepelni a kékeket. A meccset követően TheoHernandez a következőket nyilatkozta: "„Hihetetlen. Két döntőt egymás után játszani hihetetlen. Remek munkát végeztünk, kemény meccs volt ez. Az Argentína elleni döntő nagyszerű mérkőzés lesz, keményen fogunk dolgozni, hogy megnyerjük a finálét."

A francia csapat második gólját szerző Kolu Muani így vélekedett: "Ez egy álom, ami velem történik, nem hittem volna soha.

Büszkék lehetünk magunkra, mert erősek voltunk és ezzel tudtuk megnyerni ezt a mérkőzést. A döntőt nagyon nehéz lesz megnyerni, de ez a csapat annyira összetartó, hogy talán még ez is sikerülhet."

A franciák kapusa, Hugo Lloris is boldogan beszélt. "Sokat szenvedtünk ezen a meccsen, el is fáradtunk, de nagyon elégedettek lehetünk.

Vasárnap történelmet írhatunk, megvédhetjük a címünket,

amely elképesztő siker lenne. (1962 óta nem volt címvédés a világbajnokságokon - a szerk.) Az ellenfelünk Argentína lesz, amely egy nagyszerű csapat. És van egy játékosuk, Lionel Messi, aki mindenki felett áll."

Didier Deschamps, a franciák szövetségi kapitánya így értékelt: "Hihetetlen, amit véghezvittünk, hatalmas büszkeség. Már csak az utolsó lépés hiányzik. Egy hónapja vagyunk együtt ezzel a csapattal, néha nem egyszerű ez, de csodálatosak a játékosok. Már csak az utolsó lépés megtétele hiányzik, ezt vasárnap tehetjük meg,"

A marokkói szövetségi kapitány, Walid Regragui elkeseredetten nyilatkozott. "Egy ennyire erős csapat ellen, mint Franciaország, nem lehet hibázni, mert az első hibát megbüntetik és ez történt ezen a mérkőzésen.

A második félidei játékunk már sokkal jobban nézett ki, de a francia csapat második gólja megölt bennünket. Ezek után természetesen szeretnénk megszerezni a harmadik helyet és a horvátok elleni meccsen megmutatni, hogy nem véletlenül kerültünk ide."

December 18-án, vasárnap 16 órakor tehát Franciaország-Argentína döntőt rendeznek Loszaílban. Előtte egy nappal pedig a marokkói és a horvát csapat csap össze a bronzéremért Dohában.

Al-Khor, 2022. december 14. szerda.

