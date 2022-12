A foci nem bonyolult játék, azt a kerek izét kell a szögletes izébe juttatni. Az erőnlét dolgát már korábbi írásomban taglaltam. Általánosságban a csapatok többsége próbál a mostanság a futsalból átvett módon két érintéses ultra biztos technikával labdát megjátszani. A labda kezelése és továbbítása ilyen módon meglehetősen lassú, főleg annak tükrében, hogy maga a játék a szoros emberfogás miatt néha 25-30 méteres sávra szűkül. Ez azt jelenti, hogy egy átpasszolt vagy (nagyon ritkán) kicselezett védő mögött 6-8 méterre ott a következő védő. A védekező csapatok három sávban elosztva falat vonnak a 16-os előtt, a támadók meg nem nagyon tudnak ezen áttörni. Kivétel akkor van, amikor egy érintésből sikerül megjátszani a labdát. Ehhez viszont nagyon pontosan adott passz és igen szűk mozgásos labdakezelésre van szükség. Ezzel a technikával nem minden játékos rendelkezik. A védekezést a játékvezetők is segítik azzal, hogy a kis lökéseket, kinyújtott karral történő húzgálásokat, testtel történő elzárásokat engedik, noha nem a labda megjátszására irányulnak. Amikor sikerül labdát szerezni, akkor jöhet a roham, mert a kontrázó csapat előtt van terület. Ha szabvány méretű pályán mérjük 16-ostól 16-osig a 80 métert nagyjából 9-10 másodperc alatt futják le. Ez nem a hazai bajnokságban megszokott másfél perces akció (miközben a labda háromszor cserél gazdát). Megoldás? Átlövések és a fejesek, valamint a nagyon gyors és pontos egy érintőzés. Ebben új szerepet kaptak a kapusok. Nem elég, ha jól véd valaki, kell, hogy lásson a pályán és kell, hogy 35-40 méterre pontosan tudjon passzolni. A cselek szerepe felértékelődött, de azt is látni, hogy a védől legfeljebb a második cselig hagynak teret a támadóknak, utána kíméletlenül buktatnak. Mégsem gondolom, hogy az unalmas bunkerfoci világa köszönt be. Emlékezzünk rá, egykor WM rendszerben játszottak, mert a technikailag képzetlen csatárokból 5 is kellett, hogy a kapuig tereljék a labdát, aztán ez puhult 4-2-4 re majd 4-3-3 ra utána 4-4-2 re de ma már nem ritka a 3-4-2-1 felállás sem. A csatárok vihar gyorsak, képezettek, a kollektív labda nélküli mozgások pedig súlypontképzéssel, elzárásokkal új elemeket hoznak, mi meg tapsolhatunk a góloknak.