Argentína és Franciaország is a harmadik vb címéért szállt harcba a katari labdarúgó-világbajnokság döntőjében. A dél-amerikai csapat a Szaúd-Arábia elleni vereséggel (1–2) mutatkozott be a tornán, azt követően azonban Mexikót és Lengyelországot is egyaránt 2–0-ra győzte le. Csoportelsőként jutott a nyolcaddöntőbe, ahol Ausztráliát 2–1-re múlta felül, majd a negyeddöntőben kétgólos vezetésről 2–2-es döntetlenre végzett Hollandia ellen, végül tizenegyesekkel jutott az elődöntőbe, ahol a horvát válogatottat meglehetősen magabiztosan (3–0) intézte le, bejutva ezzel a fináléba.

A francia válogatott az Ausztrália elleni győzelemmel (4–1) kezdett, majd Dániát is megverte (2–1), ám Tunéziától vereséget (0–1) szenvedett, azonban még így is csoportgyőztesként jutott a nyolcaddöntőbe, ahonnan a Lengyelország elleni 3–1-es diadallal ment tovább. A legjobb nyolc között Angliával szemben 2–1-re, míg az elődöntőben Marokkó ellen 2–0-ra nyert.

Kétgólos előny a félidőben

Az argentinok kezdték jobban a mérkőzést, fölényük a 23. percben teljesült ki, amikor az Ángel Di María által kiharcolt tizenegyest Lionel Messi értékesítette, ezzel a hétszeres aranylabdás lett az első olyan játékos a vb-k történetében, aki egy torna csoportkörében, nyolcaddöntőjében, negyeddöntőjében, elődöntőjében és döntőjében is eredményes volt.

A dél-amerikaiak ezt követően sem lassítottak egy francia labdavesztésből indított parádés akció végén Di María lőtte ki a hosszú sarkot, ezzel kétgólosra növelve a gauchók előnyét.

A második játékrész nagy részét mezőnyjáték jellemezte, az argentinok viszont kissé belealudtak a mérkőzésbe, minek eredményeképpen Mbappé előbb tizenegyesből szépített, majd egy perccel később egy tanítanivaló kényszerítő végén egyenlített.

Tizenegyespárbaj döntött

A kétszer tizenöt perces hosszabbítás argentin fölényt hozott, minek eredményeképpen újra megvillant Lionel Messi, túl sokáig viszont nem örülhettek a vezetésnek, mivel ismét tizenegyeshez jutott Franciaország, Mbappé pedig újfent egalizált.

Hallatlan izgalmak végén 3–3-ra végződött a ráadás, így jöhetett a tizenegyespárbaj. A két legnagyobb sztár kezdett, Mbappé és Messi is magabiztos volt, ellenben az európaiak kétszer is hibáztak, így Argentína 1978 és 1986 után harmadszor nyert világbajnoki címet; megérdemelten.

Labdarúgás: katari labdarúgó-világbajnokság

Döntő

Argentína–Franciaország 3–3 (2–0, 2–2, 2–2) – 11-esekkel 4–2

Katar, Loszaíl, Loszaíli Nemzeti Stadion, v.: Marciniak (lengyel).

Argentína: Emiliano Martínez – Molina (Montiel, 91.), Romero, Otamendi, Tagliafico (Dybala, 120+1.) – De Paul (Paredes, 102.), Enzo Fernández, Mac Allister (Pezzella, 116.) – Messi, Julián Álvarez (La. Martínez, 103.), Di María (Acuna, 64.). Szövetségi kapitány: Lionel Scaloni.

Franciaország: Lloris – Koundé (Disasi, 120+1.), Varane, Upamecano, Théo Hernandez (Camavinga, 71.) – Griezmann (Coman, 71.), Tchouaméni, Rabiot (Fofana, 96.) – O. Dembélé (Kolo Muani, 41.), Giroud (Thuram, 41.), K. Mbappé. Szövetségi kapitány: Didier Deschamps. Gól: Messi (23., 109 – az elsőt 11-esből), Di María (36.), ill. Mbappé (80., 81., 118. – az elsőt és a harmadikat 11-esből).