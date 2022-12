VB 1 órája

Dávidok és Góliátok

A téli foci VB-n máris sok meglepő eredmény született. A németek talán sandán somolyogtak az argetinok vereségén, aztán tökéletesen lekopizták az ő eredményüket. Szaudi Arábia és Japán eddig nem sok foltot hagyott a labdarúgás naplójában, most viszont mindkét csapat derekasan küzdve és nem megpattanó, véletlenül becsorgó gólokkal nyertek. A másik oldalon Anglia és Spanyolország megszórta ellenfelét. Akkor most mi lesz a vége? No igen a brazilokat még nem is láttuk, a franciák szokás szerint lötyögtek, amíg nem lett forró a talaj, aztán lesimázták az ellenfelet.

Pusztai Sándor Pusztai Sándor

Az angol fiatalok visszavágtak az Eb-döntős vereségért Forrás: Twitter

Nem most észlelt felfedezés, hogy a kis csapatok erőnlétben 1-2 meccsre már felzárkóztak a világ legnagyobbjaihoz. Ezért nem számít meglepetésnek, ha egy kicsit nagy arccal pályára lépő csapat lebecsüli ellenfelét, aztán a végén vesztesként szégyenkezhet. A hőskorban elég volt, ha egy csapat hetente 1-2 edzést végzett, máris behozhatatlan előnye volt a többiekkel szemben. Aztán Puskásék idején már kellett zakatolni, meg a félelmetes technikai tudást taktikával is kellett vegyíteni, de a különbségek még láthatóak voltak. Azonban ahogy az afrikai és ázsiai országok legjobbjait a PL-ben alkalmazták, később a francia és a spanyol ligákban pallérozódtak, vegyes felkészültségű csapatok érkeztek a VB-re 2-3 profi mellett volt 10-12 félamatőr. Amikor viszont már európai edzőket vettek meg a nemzeti csapatokhoz akkor már erőnlétben felzárkózott az úgynevezett harmadik világ. A dobogós helyek nem forogtak és most sem forognak veszélyben, mert egyfelől a sorozat terhelések nem ugyanazt az eredményt hozzák a vérprofikból álló és a nem olyan felkészült csapatok között, ráadásul a kispad hossza is előjön az egyenes kiesési szakaszban. A piros-sárga lapok, a sérülések miatt kieső első táblás sztárok helyére játékhiánnyal küszködő taktikailag nem olyan érett játékosok kerülnek keretbe. Ezért gondolom, hogy hosszú távon továbbra is a nagy hagyománnyal rendelkező országok csapatai közül kerül ki az új győztes, még ha meglepő eredményeket ezután is elkönyvelhetünk.

