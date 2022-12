Ez nem meglepő, diadalmenetet a győztes csapatnak szoktak szervezni, de Macron elnök, aki mindenáron politikai hasznot akart a válogatott szerepléséből kierőszakolta a győzelmi menetet. A francia belügyminisztérium gyakorlatilag utasította a sajtót, hogy módosítsák a létszámot saját becsléseik ötszörösére.

A csapat repülőgépe nem sokkal 8 óra előtt landolt a Roissy repülőtéren, ahonnan egyenesen az elnöki palotába rendelte őket Macron. A vb-ezüstérmes csapat ezt követően buszra szállt és a Champs Elysées-n végighajtva a Concorde térre ment.

🔴 En direct de la place de la Concorde à Paris où l'on attend le bus des Bleus ! L'hiver n'arrête pas les Français, la foule est aussi immense que notre équipe pendant ce mondial 🇫🇷 pic.twitter.com/J278jpikAS — Hugo Capelli (@Hugo_Capelli) December 19, 2022

Az alábbi képen jól látszik, hogy az ilyen alkalmakkor hömpölygő tömeg helyett a háttérben néhány 10 méter után a tér teljesen üres.

A L'equipe beszámolója szerint nagyjából tízezren fogadták a játékosokat, ugyanennyit írt a Figaro is. Az este legkínosabb eleme talán az volt, amikor a francia rendőrség a BFM TV-n (ez egy hírtelevízió) keresztül közölte, hogy igenis 50 ezren vannak (természetesen nem voltak annyian, a 10 ezer is jóindulatú becslés volt). A Le Figaro pedig kínos magyarázkodásba kezdett arról, hogy igazán nehéz megbecsülni a tömeget - nyilván egy hatalmas nyílt téren mindig az.... Sokat mondó, hogy a BFM TV még a tömeg nagyságáról is rendőrségi forrásból számolt be, nem saját tudósító alapján - aztán Macron minisztériumának hittek, nem a saját szemüknek.

A francia válogatott mindenestől 18 percet töltött a téren.

