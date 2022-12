Nyíltsisakos, bátor játékkal kezdett mindkét fél, majd a gyors gólváltás után Marokkó szokásos taktikája szerint visszazárt a térfelére és átadta a kezdeményezést ellenfelének. A horvátok éltek is ezzel, lehetőségeket is kidolgoztak, köszönhetően annak, hogy a marokkói védelem a korábbiakhoz képest több kockázatot vállalt fel és többet is hibázott. A 30. perc után azonban az afrikai együttes erőre kapott, átvette az irányítást, és helyzetekig is eljutott. Gólt mégis az európai csapat szerzett annak ellenére, hogy a mérkőzésnek ebben a szakaszában javarészt védekezni kényszerült.

A szünet után a hátrányban lévő Marokkó megpróbált támadni, de akciói rendre fennakadtak a fegyelmezett horvátokon. A kreativitás mellett az erő és a lendület is hiányzott az afrikai csapatból, így az európai ellenfél rutinosan, valamint izgalmaktól mentesen őrizte előnyét. A félidő közepén töredezetté vált a játék, mindkét csapatból volt olyan játékos, aki a földre leülve jelezte, hogy számára ennyi volt a vb, cserét kér. A végjátékban Marokkó lelkiismeretesen indult újfent rohamra, de gólhelyzetet akkor sem tudott kialakítani, bár a lefújás előtti pillanatokban egy felívelés után En-Neszjiri centikkel fejelt a léc fölé.

Az előző vb-n ezüstérmes Horvátország a hatodik vb-részvétele alkalmával harmadszor végzett dobogón, 1998-ban szintén bronzérmet nyert. Marokkónak meg kellett elégednie azzal, hogy az afrikai csapatok közül elsőként került négy közé, ott viszont két vereséggel zárt.

A katari torna utolsó meccsére vasárnap kerül sor, a döntőben a címvédő Franciaország ellenfele Argentína lesz.

Világbajnokság, Katar

Bronzmérkőzés

Horvátország–Marokkó 2–1 (2–1)

Katar, Al-Rajján, Kalifa Nemzetközi Stadion, v.: al-Dzsasszim (katari).

Horvátország: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Perisic – Modric, Kovacic – Majer (Pasalic, 66.), Kramaric (Vlasic, 61.), Orsic (Jakic, 90+4.) – Livaja (Petkovic, 66.). Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

Marokkó: Bunu – Hakimi, Dari (Benun, 64.), el-Jamik (Amallah, 66.), Attijat Allah – Amrabat, Szabiri (Sair, a félidőben), el-Kannusz (Unahi, 56.) – Zijes, en-Nesziri, Bufal (Zaruri, 64.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi.

Gól: Gvardiol (7.), Orsic (42.) ill. Dari (9.)