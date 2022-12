A dél-koreai válogatott 91. percben szerzett góllal 2–1-re legyőzte a portugál csapatot pénteken a katari labdarúgó-világbajnokság H csoportjának harmadik fordulójában, az európai együttes – amelynek nyolcaddöntőbe jutása már biztos volt – így is a csoport élén maradt, míg az ázsiai gárda úgy jutott a 16 közé, hogy több szerzett góllal végzett Uruguay előtt.

Az ázsiaiak történetük során harmadszor jutottak tovább a csoportkörből.

Dél-Korea–Portugália2–1 (1–1)

Al-Rajján, Education City Stadion, v.: Tello. Dél-Korea: Kim Szun Kju – Kim Mun Hvan, Kvon Kjung Von (Szon Dzsun Ho, 81.), Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu – Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung – Li Kang In (Hvang I Dzso, 81.), Li Dzse Szun (Hvang Hi Csan, 65.), Szon Hung Min – Cso Ku Szung (Cso Ju Min, 90+3.). Szöv. kap.: Paulo Bento. Portugália: Diogo Costa – Diogo Dalot, António Silva, Pepe, Joao Cancelo – M. Nunes (Palinha, 65.), Rúben Neves (Rafael Leao, 65.), Vitinha (W. Carvalho, 81.) – Joao Mário (B. Silva, 82.), C. Ronaldo (A. Silva, 65.), Horta. Szöv. kap.: Fernando Santos. Gól: Kim Jung Kvon (27.), Hvang Hi Csan (90+1.), ill. Horta (5.)