Alighanem minden angol futballszurkoló számára nevezetes év 1966. A lelátókon tomboló drukkerek közül sokan még meg sem születtek akkor, ám rájuk is nyomásként helyeződik, hogy labdarúgó-válogatottjuk most már közel hatvan éve nem nyert világeseményt.

Jordan Williams

Erről szól a Three Lions című angol sláger, amit a The Lightning Seeds együttes 1996-ban írt két focibolond komikussal, David Baddiellel és Frank Skinnerrel. A dalszöveg jókora öniróniával gúnyosan emlékezik meg a sikertelen évekről, majd eljön a refrén és vele együtt a reménykedés, ami azt hirdeti, hogy „football is coming home!”, vagyis a futball hazatér. Mondanivalóját úgy is lefordíthatjuk, hogy a vb-trófea hazatér, ebben reménykednek ugyanis az angol szurkolók, akik amolyan futballhimnuszként éneklik a dalt.

A „háromoroszlánosok” bizakodhatnak is, hiszen a két évvel ezelőtti Eb-második helyezés után idén magabiztosan menetelnek a katari világbajnokságon, hozzá kell tenni, a nyolc között már nem számíthatnak könnyű mérkőzésre.

– Nem árulok el azzal nagy titkot, hogy az Egyesült Királyságban a futball az első számú sportág, ezért amikor világeseményt rendeznek, szinte megáll az ország, mindenki a mérkőzésektől függően tervezi meg a napjait – mondta el lapunknak Jordan Williams, a Hübner Nyíregyháza BS angol kosárlabdázója. – Mindig hiszünk abban, hogy mi nyerjük meg az aktuális tornát. Ahogy tartja a híres mondás: „it’s coming home”! Anglia nagyon nehéz mérkőzés elé néz Franciaország ellen, de mi leszünk azok, akik állva maradunk. Kedvelem ezt a csapatot, tetszik, hogy fiatal játékosok kapnak lehetőséget. Mit is mondhatnék? It’s coming home!

Az Anglia–Franciaország negyeddöntőt szombaton rendezik.

Labdarúgás: világbajnokság, negyeddöntő

Szombat, 20.00: Anglia–Franciaország