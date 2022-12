A holland válogatott Szenegál, majd a házigazda Katar ellen is magabiztos győzelmet aratott a labdarúgó világbajnokság csoportkörében. A két mérkőzés között pedig még az Ecuador elleni döntetlen is belefért ahhoz, hogy az „A” jelű kvartett első helyén jusson tovább az egyenes kieséses szakaszba.

Lukács József kicsit több mint húsz éve él Hollandiában, igazi sportrajongóként pedig a tulipános nemzet futballjával is képben van.

Pörögnek a fogadások

– A mai Rotterdamban igazán multikulturális közösség él, csak az én munkahelyemen, a kikötőben több mint százezren dolgoznak, nagyrészt nem is hollandok. Vannak itt lengyelek, marokkóiak, szerbek, hogy csak a világbajnokságon jelen lévő nemzeteket említsem. Az egymás közötti fogadások, zrikálások ezerrel pörögnek, egyértelműen kimondható, hogy valamilyen módon mindenki követi a vb eseményeit, még akkor is, ha ez a felhajtás már messze nem ugyanaz, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt – kezdte mondandóját a részben szabolcsi kötődésű József.

Az Európa legnagyobb kikötőjében dolgozókban egy dolog közös, mégpedig, hogy mindannyian szurkolnak a holland nemzeti csapatnak.

A Feyenoord bűvöletében

– Ha sport, akkor Feyenoord, Bijlowot talán már nem kell bemutatni, de az iráni Dzsahanbas és a lengyel Szymanski révén máris fel tudunk sorolni két újabb olyan válogatottat, akikre odafigyeltünk. Hollandiában igazi életérzés a labdarúgás, bár az emberek eléggé kritikusak, hisz még akkor sem elégedettek, ha magabiztosan továbbjutottunk a csoportból. Az elvárások nagyok, még úgy is, hogy az argentinok és a brazilok is a tulipánosok ágán vannak – zárta gondolatait a már ezer szállal Rotterdamhoz kötődő honfitársunk.

Hollandia eközben már az Egyesült Államokon is túllépett, az elődöntőbe jutásért pedig az argentinokon keresztül vezet az út.

MN