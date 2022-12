VB 1 órája

Jönnek a furcsa eredmények

Végh Antal azt mondta a fociról: kérem szépen a ló is tud futni is meg rúgni is, mégsem fotbalista.

A németek legyőzése után adta volna magát, hogy a japánok rárontanak a csoport betlijére Costa Ricára. De az ötlettelen hátra passzos gyáva játékuk csak egy vereségre volt elég. Ha a táblázatra nézünk, akkor lehet okuk a bosszankodásra, mert 6 ponttal biztos továbbjutók lettek volna. Nem akar szűnni a furcsa érzés, mint amikor 20-adszor látom az egyik mobil szolgáltató aranyos reklámját, amiben a busz sofőr felhívja a feledékeny ismerőst: Matyi megint a buszon hagytad a telefonodat, na jó majd elteszem. – Aztán sokadjára csak megértettem mi zavar. Hogyan hívja fel, ha a mobil a buszon maradt? Este aztán a világbajnokok játszottak ki-ki meccset. A spanyolokat nem nyomta annyira a tét, volt egy könnyed győzelmük, német vereség esetén a germánok biztosan csomagolhattak volna. Asencio lábában volt a németek kiejtése, de ugye őket leírni a futballban sohasem lehet. Például 1:1-nél Leroy Sané ha nem kifelé, hanem középre tereli a labdát, akár a német győzelem is megszületett volna. Így viszont csoport utolsók 1 ponttal. Azért a végén szerintem kidekorálják Costa Ricát, (akik ha meglepetést okoznának továbbjutnának) a spanyolok meg nem hagyják élni a leeresztő japánokat. A nap meglepijét Marokkó hozta, simán verték a „Soha sehol semmit nem nyerő, de a világkupát évekig vezető” belgákat. Na ott meg a Horvátokkal kell élet-halál meccset vívni a továbbjutásért. Csak egy 9sszeeskűvés elmélet, ha már Qatar és Kanada utazhat, akkor a K hangú sorban felkészül Kamerun?

