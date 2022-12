A csütörtök délutáni mérkőzéseket abban a tudatban várhatták a szurkolók, hogy nagyon kicsi esély volt az egymás ellen játszó két európai sztárcsapat, Horvátország és Belgium „közös” továbbjutására. Előbbi jobb helyzetből várta a fordulót, utóbbinak viszont győzelemre kellett törekednie, mert a másik mérkőzésen a nulla pontos Kanadának kellett volna besegíteni.

Az előző vb döntőse, Horvátország irányította az első félidőt, de egyik gárda sem kockáztatott nagyot. Déli szomszédunk hamar előnybe kerülhetett volna, ám Anthony Taylor játékvezető videózás után visszavonta a már befújt tizenegyest.

A második játékrészben felpörögtek az események. A századik válogatott meccsét játszó Thibaut Courtois többször védett azért, hogy meglegyen az 50. olyan meccse, amin nem kap gólt. Társai is tettek azért, hogy jobb helyzetbe kerüljenek, a még nem százszázalékos, így csak csereként beállt Romelu Lukaku például szép támadás végén kapufát lőtt.

Teltek-múltak a percek, a 0–0 pedig nagyon veszélyes eredmény volt mindkét félnek. Lukakunak a hajrában több nagy lehetősége is volt, ám még egy méterről is rosszul pattant róla a labda.

A horvátok csoportmásodikként továbbjutottak és az E jelű négyes győztesével találkoznak a legjobb 16 között. Belgium sokak szerint a világbajnokság egyik titkos esélyese volt, ehhez képest egy szerzett góllal már a csoportkörben kiesett.

Jusszef en-Nesziri szerezte az első marokkói gólt

Fotós: AFP

Marokkó az első két fordulóban gyengén teljesítő Kanada legyőzésével biztosíthatta be a továbbjutást. Nem is tétlenkedtek az afrikaiak, nagy védelmi hibát kihasználva már a negyedik percben előnybe kerültek. Juszef en-Nesziri lett az első marokkói játékos a történelemben, aki két világbajnokságon is betalált. A Sevilla támadója a 2018-as oroszországi tornán Spanyolország kapuját is bevette.

Ezen a világbajnokságon egyébként Kanada a két leggyorsabb gólban szerepet vállalt. A leggyorsabbat az észak-amerikaiak szerezték, a második leggyorsabbat pedig ők kapták.

Hamarosan jött az ismétlés, ám a mérkőzés még nem dőlt el, mert a 40. percben Najef Agerd rosszul ért bele Samuel Adekugbe beadásba, és a saját kapujába juttatta a labdát (1–2). A vb első öngólja a torna századik találata is volt egyben.

A második félidő már nem hozott gólt, így Marokkó – Szenegál után – második afrikai csapatként bejutott a legjobb 16 közé. Ott az E csoport második helyezettjével találkozik.

Labdarúgás: világbajnokság, csoportkör, 3. forduló, F csoport

Horvátország–Belgium 0–0

Katar, al-Rajjan, Ahmad bin Ali Stadion, v.: A. Taylor (angol).

Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Modric, Brozovic, Kovacic (Majer, 90+2.) – Kramaric (Pasalic, 64.), Livaja (Petkovic, 64.), Perisic. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic.

Belgium: Courtois – Dendoncker (Tielemans, 72.), Alderweireld, Vertonghen – Meunier (E. Hazard, 87.), Witsel, De Bruyne, Castagne – Trossard (T. Hazard, 59.), Carrasco (Doku, 72.) – Mertens (Lukaku, a szünetben). Szövetségi kapitány: Roberto Martínez.

Kanada–Marokkó 1–2 (1–2)

Katar, Doha, al-Tumama Stadion, v.: R. Claus (brazil).

Kanada: Borjan – A. Johnston, Vitória, K. Miller – Buchanan, Kaye (Hutchinson, 60.), Osorio (Laryea, 66.), Adekugbe (Koné, 60.) – Hoilett (Wotherspoon, 76.), Larin (David, 61.), A. Davies. Szövetségi kapitány: John Herdman.

Marokkó: Bunu – Hakimi (Dzsabran, 85.), Agerd, Szaissz, Mazraui – Szabiri (Amallah, 66.), Amrabat, Unahi (el-Jamik, 76.) – Zijes (Hamdallah, 76.), en-Nesziri, Bufal (Abuklal, 65.). Szövetségi kapitány: Valid Regragi.

Gól: Agerd (41. – öngól), illetve Zijes (4.), en-Nesziri (23.).

A F csoport végeredménye

1. Marokkó 3 2 1 - 4-1 7

2. Horvátország 3 1 2 - 4-1 5

3. Belgium 3 1 1 1 1-2 4

4. Kanada 3 - - 3 2-7 0