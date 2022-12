Labdarúgás. Talán csak a legvérmesebb ausztrál focidrukkerek gondolhatták, hogy válogatottjuk még a csoportkör után is pályára lép. Márpedig szombaton ez történik, a Socceroos az argentinok ellen folytatja a kieséses szakasz nyitónapján. Pedig nem így indult, hiszen az első csoportmeccsen 4-1-re kikaptak a franciáktól. Ugyan Craig Goodwin (31 éves, az Adelaide játékosa) révén már a 9. percben vezetéshez jutottak, ám a gallok fordítottak. A következő meccsen 1-0-ra legyőzték Tunéziát Mitchell Duke (31 éves, Okoyama) 23. percben szerzett góljával. Az zárókörben éltek a lehetőséggel és a dánok ellen az addig gólpasszt jegyző Mathew Leckie (31 éves, Melbourne) találatával elért szintén egy gólos siker a franciák mögött a csoport második helyét és a továbbjutást jelentette Így készülhetnek a szombati Messiék elleni meccsre.

A hetedik kontinensen sok honfitársunk él, akik természetesen szeretik a focit és szurkolnak is az ausziknak. Köztük van Zrinyi János, aki közel négy évtizede költözött a fővárosból Ausztráliába.

Most Queensland Államban, Brisbene-ben él. Korábban éveken át dolgozott a magyar közösségért, elnöke is volt a megyei magyar egyesületnek és a magyar nyelvű rádió adását is vezette felségével. Edzője volt a kinti, magyarok

alkotta focicsapatnak és persze imádja a focit. Őt barátja, a nyíregyházi Bodó László ajánlotta érdeklődésünkre.

- Az ausztrál foci mellett már itt is nagyon népszerű a labdarúgás, a soccer - kezdte távoli beszámolóját János. - A tévé rendszeresen közvetít találkozókat és természetesen a világbajnokságot is. MI magyarok nézzük a meccseket és szurkolunk az ausztrálok csapatnak. Nagyon sokan társaságban kocsmákban hatalmas kivetítőkön közösen nézi a meccsek és szurkolnak. Az időeltolódás nem gond, ugyan az első meccsek itt hajnalban kezdődtek, de a többi már napközben volt. Örülünk annak, hogy az ausztrál csapat továbbjutott a csoportból, ami remek eredmény. Voltak már élvezetes meccsek, úgy vélem sajnos az argentinok nagyon jók, szerintem Ghána is esélyes a meglepetésre ezzel együtt argentin-brazil döntőt várok. Mindenkinek jó szurkolást kívánok és üdvözletemet küldöm Ausztráliából- így Zrinyi János.

