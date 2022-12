November közepén szinte bárkivel elegyedett szóba az ember, a világbajnokság kapcsán azt a véleményt hallotta, hogy a télhez közeledve nincs meg az egyébként vb előtt tapasztalható hangulat. A 28-szoros magyar válogatott Rudolf Gergelynek is hasonlóak voltak az érzései, de mint mondja, igyekezett annyi mérkőzést nézni, amennyit csak tudott. Őt kérdeztük a tapasztalatairól és a döntős csapatokról.

Az egykori nyíregyházi kiválóság azonnal megemlítette, hogy nem csupán a csoportkörben, hanem az egyeneskieséses szakaszban is születtek meglepő eredmények, amire nem számított. Kíváncsiak voltunk arra, szerinte minek köszönhetjük a meglepetéseket.

Rudolf Gergely

Fotós: Kovács Péter / NS

– A nevesebb játékosok közül például Courtois és De Bruyne is nyilatkozta, hogy a játékosok manapság ki vannak zsigerelve, szezon közben háromnaponta mérkőzést játszanak, erre most bejött a programba egy világbajnokság – fogalmazott Rudolf Gergely. – Ez biztosan rányomta a bélyegét a teljesítményükre, lehet említeni az időjárást is, mégsem gondolom, hogy több nagy csapat emiatt esett volna ki, hiszen éppen azzal, hogy háromnaponta tétmeccseket játszanak, hozzászoktak már a terheléshez. Szerintem inkább amiatt láthattunk váratlan eredményeket, mert a nemzetközi futballban már nincsen tuti mérkőzés. A csapatok megtanultak focizni, mindenki tud védekezni, emellett nagyon fizikális irányba ment el a játék, tehát az esetleges képességbeli különbségeket lehet kompenzálni. Hogy egy példát említsek, mennyit futnak a játékosok: a horvát Brozovic Japán ellen 16.7 kilométert teljesített, amivel a saját korábbi vb-csúcsát döntötte meg.

A korábbi támadó nem titkolja, melyik válogatottat követte leginkább.

– Baráti társaságban a franciákat tettem meg végső győztesnek – árulta el. – A múltam miatt is, hiszen nyolc évet töltöttem ott, jól ismerem a francia iskolát. A válogatott tagjai élcsapatokban futballoznak, a kérdés az volt, hogy Didier Deschamps szövetségi kapitány mennyire tud összhangot teremteni az együttesen belül, mert gyakran vannak botrányok, elég anno Benzema, vagy most Pogba ügyére gondolni. Beszéltem francia ismerősökkel, azt mondják, nagy az összhang, ami látszik is a pályán is. Magabiztosan megverték Marokkót az elődöntőben, még ha úgy is tűnt, az ellenfél nincs alárendelt szerepben, de a tudásbeli különbség megmutatkozott.

Az itthon többek között a Szpariban, a DVSC-ben, a DVTK-ban, az ETO-ban és a Videotonban is futballozó egykori játékos a franciák döntős ellenfelére, Argentínára is kitért.

– A Szaúd-Arábia elleni vereség felébresztette őket – mondta. – Összekapták magukat, de nekem nem tetszett a hollandok elleni mérkőzésük. A jó értelemben vett agresszivitást szeretem, de az alattomosságot nem, mert az nem futballpályára való. Kell a határozottság, de nem az, amit ők csinálnak, szerintem a nagy akarás átfordult rossz irányba. Ha az argentin csapatról beszélünk, nyilván meg kell említeni Messit, akinek ez az utolsó nagy lehetősége vb-t nyerni, nagyon motivált emiatt és a horvátok elleni meccsen is látszott, mennyire meghatározó embere a csapatnak. Ezzel együtt én a franciákkal szemben nem látok akkora esélyt, hogy nyerni tudnának, nincs annyi kiegyensúlyozott teljesítmény előre, Messin kívül a támadó játékosaikban nincs akkora potenciál, mint a franciákban. Persze nyilván azért jutottak döntőbe, mert vannak olyan kvalitásaik, amik erre predesztinálják őket.

– Azt hadd mondjam el, legutóbb egy cikk után megkaptam, hogy fogadást kötöttek a tippjeimmel, ami nem jött be. Én elfogult vagyok a franciákkal kapcsolatban, ezért is jelzem a szerencsejátékosoknak, ne feltétlenül az én véleményem alapján fogadjanak – tette hozzá nevetve.

Hogy Rudolf Gergely megérzései ezúttal helyesek voltak-e, arra vasárnap választ kapunk.

Labdarúgás: világbajnokság, döntő

Vasárnap, 16.00: Argentína–Franciaország