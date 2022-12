Az egyenes kiesés során – ahogy azt két hete előre megírtam – csak papírforma eredmények születtek. Még volt matematikai esély egy Japán – Dél Korea elődöntőnek is, de ahogy a dolgok korábban is alakultak, Európán kívüli csapat (kivéve a két dél-amerikai gigászt) még dobogóra sem került. Brazília gálázva verte azt a Dél-Koreát, amely csapat becsülettel helyt állt. Horvátország ismét 120 perces csatát vívott, ahogy négy éve több meccsen is a végsőkig harcoltak. Legyőzték azt a két világbajnok csapatot, akiket biztos továbbjutóként várt mindenki a sorsolás idején. Még a csoportgyőztes Marokkóban bízhatnak, azok, akik nem európai vagy dél-amerikai győztest várnak. Ha a portugálok és a spanyolok sikerrel veszik az akadályt, akkor a nagy hagyománnyal bíró szomszédvári rangadók ideje érkezik el. Franciaország Angliával, és esetleg Spanyolország Portugáliával eshet egymásnak az egyik ágon. A másikon létrejöhet a dél-amerikai csúcsrangadó.