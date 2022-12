Sporttörténelmi mérkőzésnek lehetett szemtanúja csütörtök este a katari Al-Bajt Stadion 67 054 nézője, először vezetett ugyanis női játékvezető férfi világbajnoki meccset, ráadásul a francia Stéphanie Frappart két partjelzője is hölgy volt, a brazil Neuza Back, valamint a mexikói Karen Díaz Medina segítette a munkáját.

Elhalványult a mondás

A futball egy nagyon egyszerű játék, amit huszonkét ember játszik kilencven percen keresztül és végül mindig a németek nyernek. A németek ezúttal is nyertek, mégpedig Costa Rica ellen (4-2), ám Gary Lineker örök érvényű mondása mégis elhalványulni látszódik, hisz 2018 után 2022-ben sem sikerült a nationalelfnek továbbjutnia a vb csoportköréből.

Korán indult a Lufthansa gépe

Persze ehhez kellett, hogy a párhuzamosan zajló mérkőzésen Spanyolország ne érvényesítse a papírformát Japán ellen (1-2), s mivel az ázsiaiak korábban megverték a négyszeres világbajnokot is, így pénteken 14.30-kor már fel is szállt a Lufthansa Frankfurtba induló Airbus A330-300-as különgépe. Ami pedig a szövetségi kapitányt illeti, vélhetően hamarosan sor kerülhet Hansi Flick búcsúbeszédére is.

MN