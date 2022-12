A Katar fővárosától, Dohától 23 kilométerre található tengerparti városban 88 966 néző előtt rendezték meg az Argentina-Horvátország világbajnoki elődöntőt. A népes közönség soraiban foglalt helyet a magyar válogatott rekordere, a címeres mezt 109-szer magára öltő Dzsudzsák Balázs is. A nyírlugosi származású középpályás az Instagram-oldalának tanúsága szerint illusztris társaságban lehetett a Lusail Iconic Stadionban. Ott volt Dzsudzsák Balázs közelében a szenegáli Demba Ba (az İstanbul Başakşehir FK csatára), a kongói születésű, hajdanán a francia válogatottat erősítő Claude Makélélé, a brazíliai születésű német spíler, Kevin Kuranyi, az elefántcsontparti Didier Drogba, az írek korábbi klasszisa, Robbie Keane és a sármos portugál középpályás, a magyar ásványvizet is reklámozó Luís Figo is. S ha már összefutottak, megálltak egy emlékezetes csoportkép erejéig.

Dzsudzsák Balázs az előző hónapban lépett előre az első helyre a válogatottsági ranglistán a magyar-görög párharc során. A sportcsatorna kamerái előtt elmondta: „A meccs előtt azt kértem a fiúktól, hogy ez nem rólam szól, hanem a válogatottról, a szurkolókról és Magyarországról. Köszönöm Nyírlugos polgármesterének, a szüleimnek, a csapatnak, minden egyes edzőmnek, mindenkinek, aki tett azért, hogy 109-szeres válogatottként búcsúzzak a világ legszebb színeiben, legszebb stadionjában, a világ legjobb szurkolói előtt”.

Hovánszki György a Puskás Arénában, mintegy 50 ezer drukker előtt nyújtotta át a díszpolgári címről szóló oklevelet Dzsudzsák Balázsnak.

– Biztos elfogult vagyok vele, de nekem ő a világ legjobb futballistája. Akárhol játszott, sosem felejtette el, hogy honnan indult, ez is az erénye. Igazi példakép – jegyezte meg lapunk érdeklődésére Nyírlugos polgármestere.

Dzsudzsák Balázs a világbajnokság előtt klubja, a Debreceni VSC honlapjának elmondta, hogy nagyon örülne egy brazil-argentín döntőnek. Nos, Lionel Messi vezérletével a kétszeres vb-győztes argentínok bejutottak a fináléba, ahol a címvédő franciákkal csapnak össze vasárnap, a Lusail Iconic Stadionban.

