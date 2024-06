Gaálné Pótor Melinda, a Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület elnöke a szervezet értékteremtő munkájáról beszélt. Kiemelte, az ehhez hasonló rendezvények célja, hogy minden település, régió meg tudja mutatni azokat a termékeket, értékeket, melyek egyediek, csak rájuk jellemzőek, és erősítik az ott lakók identitását.

– Azt tapasztalom, sokan nincsenek azzal tisztában, milyen értékkel is rendelkezik a szülőhelyek, a lakhelyük. A Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesület célja többek közt az is, hogy felnyissa a szatmári és a beregi, de a vármegyei emberek szemét is – mondta Gaálné Pótor Melinda. Hozzátette, ezeket az értékeket, helyi termékeket „csokorba” szedték, és bárki számára megtekinthetőek a mátészalkai bemutató üzletükben, melyet a Kossuth és a Bajcsy-Zsilinszky sarkán nyitottak meg a közelmúltban.

– Tanóra keretében iskolások is járnak hozzánk. Sokakban ekkor tudatosul, hogy vármegyénkben 229 település található, ahogy azt is először hallják, hogy mi itt az alma és a szilva hazája vagyunk, de a legtöbben ekkor ismerkednek meg a szilvalekvárfőzés alapjaival, valamint az ahhoz fűződő hagyományokkal – fogalmazott az egyesület elnöke. A keddi rendezvényen természetesen helyi termelők is részt vettek. Az érdeklődők találkozhattak a Szatmár Nektárja Egyesületet képviselő Hubert Katalinnal, vagy Kokas Evelinnel, aki a termékein keresztül mutatta be a Szatmár különféle ízeit, de Prosniák Miklósné Angéla vesszőből font kosarait is megtekinthették a konferencia résztvevői. Utóbbival még az előadások megkezdése előtt beszélgettünk.

Megismertetné a fiatalokkal is

– 2015 óta foglalkozom vesszőfonással. Akkoriban részt vettem egy játszóházvezetői képzésen, melyen több népi mesterséggel is megismerkedtem, és a vesszőfonás fogott meg leginkább. Később két éven keresztül jártam egy fővárosi képzésre, a Hagyományok Házába, most pedig a népi kismesterségek oktatója címet szeretném ugyanitt megszerezni. A Minden, ami Szatmár-Bereg Egyesületnek a megalakulása óta a tagja vagyok, jelenleg a nyírbátori Éltes-iskolában dolgozok, ahol szeretném a vesszőfonás alapjaival megismertetni a fiatalokat – árulta el terveit a Nyírgyulajon élő Prosniák Miklósné Angéla.