A jótékonysági koncerten közreműködött a Pécsi Tudományegyetem Pannon Gyermekkara, amelynek vezetője köszöntet mondott Mága Zoltánnak, hogy három évvel ezelőtt magánadományaként egymillió forinttal segítette a 2015-ben alakult énekkart, hogy eljusson New Yorkba, Carnegie Hallban szervezett koncertre. Schóber Tamás karnagy azt mondta, az amerikai fellépés óriási lehetőség és egy életre szóló élmény volt a gyermeknek. A Gyermekkar Mága Zoltánnak a támogatást Bartók Béla egyik népdal-feldolgozásával köszönte meg, és a közönségnek elénekelték az Ismerős arcok nevű zenekar Nélküled című számát is, amely óriási sikerrel hangzott el egy különleges feldolgozásban ez év első napján a Papp László Budapest Sportarénában is, a XI. Budapest Újévi Koncerten. Őri László, Pécs alpolgármestere bejelentette, hogy Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázóval közösen a Gyermekkart 500 ezer forinttal támogatják, hogy részt vehessenek a Japánban rendezendő kórustalálkozón.

Mága Zoltán Zentével, valamint a fellépő vendégekkel, Szakcsi Lakatos Bélával, Wolf Katival és Sümegi Eszterrel