Sajnos nem olyan korán, mint ahogyan szeretném. A televíziózásban a szeptembertől decemberig tartó időszak a leghajtósabb. Nagyon sok műsort kell előkészíteni és felvenni is, hiszen az ünnepek alatti és közti időszak kiesik. Pedig szeptembertől már nagyon vágyom a csöndes estéket, hiszen genetikailag úgy vagyunk kódolva, hogy éppen ilyenkor kellene lassítanunk. Az sem véletlen, hogy napról napra korábban sötétedik, ezzel a természet is azt üzeni, hogy minél előbb menjünk aludni. A szépszüleim, a dédszüleim, a nagyszüleim ilyenkor már készültek lélekben is az ünnepre. A nagymamámnál például egyetlen villanyégő volt a szobában, ahova este bementünk, de még sokszor azt is lekapcsoltuk, hogy csak a sparherd fénye világítsa meg a helyiséget. Ilyenkor a nagymamám imádkozott, és engem is arra kért: kicsit maradjunk csendben kis unokám. Ezek a szívet melengető esték mély nyomokat hagytak bennem, és a mai napig vágyom arra, hogy ebben az adventi, téli időszakban csak egy kis fény legyen a szobában. Ne legyen kivilágítva az egész lakás. Mert akkor nem tudok lecsendesedni. A hagyományok, a genetika és a természet is arra ösztönöz, hogy halkuljunk el, nézzünk magunkba és készüljünk lélekben az ünnepre.