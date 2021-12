Első perctől kezdve tudtuk, hogy összetartozunk. Ráadásul a mi korunkban nincs is igazán mire várni. Összekötöttük az életünket, olyannyira, hogy nemcsak férj és feleség vagyunk, hanem igyekszünk a munkában is kapcsolódni. A gasztronómia és a művészet tökéletesen tud illeszkedni egymáshoz, ebből fakadóan sok közös tervünk van. Szeretnénk többek között egy galériát, de kurzusokat, bemutatókat is szívesen tartanánk. Viszont ezek megvalósítását nem siettetjük – nem is tudnánk. Mindkettőnk élete sűrű, már csak a gyerekek miatt is, plusz nekem ott van a két étterem, Évinek a festés... Magyarán: kellene még huszonnégy óra egy napba.