Omikronnak nevezték el a koronavírus új, dél-afrikai változatát, amelyet az Egészségügyi Világszervezet aggasztónak tart. A vakcinagyártók most azt vizsgálják, az oltás mennyire hatásos a hivatalosan B.1.1.529 megjelöléssel nyilvántartott variánssal szemben - írja a Ripost.

A biokémikus elmondta, milyen idő alatt lehet új oltóanyagot fejleszteni, amennyiben kiderül, hogy a jelenlegiek nem hatékonyak. Az ATV Híradóval Karikó Katalin írásban azt közölte,

a Pfizer egy esetleges új oltóanyag kifejlesztését az eddigi 100 napról 31 napra tudja csökkenteni.

Hozzátette, nem jelenthető ki, hogy a jelenlegi vakcina nem véd a koronavírus új variánsával szemben. Éppen azt nézik, hogy az oltottak megbetegszenek–e Dél-Afrikában.

„Egyelőre azt lehet tudni, hogy az az ember, aki Belgiumba repült és omikron variánst találtak a szervezetében, nem volt beoltva. Az az utas viszont oltott volt, aki Hong-Kongban karanténba került és pozitív tesztje, de arról nincs jelentés, hogy megbetegedett volna. Most majd azt figyelik, hogy mi történik az oltottakkal és azokkal, akik nem kaptak oltást” – írta Karikó Katalin.

A vakcinafejlesztők versenyt futnak az idővel, de az új variáns sem tétlenkedik. Az elsődleges kutatások szerint az omikron már a dél-afrikai fertőzések 90 százalékáért felelhet.

Forrás: Shutterstock

Európában először Belgiumban azonosították az új variánst, de Németországban és Csehországban is találtak Omikron-gyanús eseteket. Így előbb-utóbb nálunk is megjelenik.

Rusvai Miklós úgy gondolja, könnyen lehet, hogy az új mutáció okozza majd a koronavírus járvány ötödik hullámát.

„Ha ez valóban terjedőképesebb, akkor valamikor jövő év elején indíthatja a fertőzési hullámot, tehát elképzelhető, hogy ebben a légzőszervi betegség szezonban, amely szeptembertől április végégig tart, ebben is két járványhullámmal kell majd számolnunk. Ugyanúgy, mint az előzőben”

Megkongatta a vészharangokat Frank Ulrich Montgomery, a Világ Orvosszövetségének elnöke is. A legnagyobb félelmem az, hogy az új variáns legalább olyan fertőző lesz, mint a Delta mutáció volt, és annyira veszélyes lesz, mint az ebola.

- nyilatkozta a német Bild című napilapnak a elismert szakember.

