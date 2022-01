Válik az Ázsia Expressz második évadát megnyerő pár, vagyis Horváth Gréta és Meggyes Dávid, a férfi maga vallotta be, hogy megcsalta a feleségét. Gréta egyik bejegyzése szerint azóta is "esnek ki a csontvázak a szekrényből": most viszont az derült ki, hogy mekkora balhé kerekedett Dávid bejelentésekor - szúrta ki a Bors.

Gréta első dühében felgyújtotta a férje ruháit, ezt a pár egy ismerőse meg is erősítette a lapnak: "A hír tényleg igaz, bár ezzel sem Gréta, sem Dávid nem büszkélkedik.

Óriási balhé volt, elszabadultak az indulatok, Grétánál elpattant a húr, nem tudott uralkodni magát, és tényleg felgyújtott sok mindent.

Szerencsére nem lett nagy tűz, vagyis nem kellett tűzoltókat hívni, de így is elég komoly a történet... Egyébként a milliós értéket is eléri a kár, Dávidnak drága ruhái vannak. Vagyis csak voltak" – mesélte az informátor.

Borítókép: Instagram