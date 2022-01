A Tolna megyei Tengelic gyászol. Ott élt a nagy álmokat dédelgető, gépésznek tanult Martin, akit szombat hajnal óta hiába vár haza a családja. Ugyan a rendőrség hivatalosan még nem tekinti ténynek a súlyos baleset áldozatának személyazonosságát, a család szerint semmi kétség. Remény tehát nincs, Martin ugyanis senkinek sem szokta kölcsönadni az autót.

Bár az áldozatot még nem azonosította a rendőrség, a család biztos benne, hogy a 20 éves Martin hunyt el a balesetben Fotó: Bors

Apjának üzent

Martin szülei évekkel ezelőtt elváltak, ma már mindketten új kapcsolatban élnek. A fiatalember az édesanyjával lakott, de rendszeresen látogatta az édesapját, Pétert is. A Bors ottjártakor a férfi nem tartózkodott otthon, helyette a mostohalánya, Roxi nyitott kaput.

A fiú mostohatestvére, Roxi beszélt vele utoljára. Lapunknak elmondta: édesapjának szeretett volna mesélni valamit Fotó: Dombovari Tamas / Bors

– Én beszéltem a családból utoljára Martinnal – csuklott el az egyetemista hangja. – A nevelőapámat kereste, de Péter éppen délutáni műszakban dolgozott. Martin valami nagyon fontosat akart neki mondani, ezért megüzente, ha Péter hazaér, azonnal hívja fel telefonon. Miután este 10 után Péternek személyesen elmondhattam, mire kéri Martin, már nem értük el a mostohatestvéremet. Ez azt jelenti, hogy már sosem tudjuk meg, milyen öröm vagy bánat érte – mondta Roxi.

Péter még néhányszor megpróbálkozott a hívással, de hiába.

Mécsesek égnek a tragédia helyszínén

– Martin rendszeresen eljárt Szekszárdra edzeni. Péntek este is a konditerembe ment, egyetlen alkalmat sem szeretett volna kihagyni. Szépen is fejlődött, jó kiállású, erős fiú volt. A gyúrás után a barátaival találkozott, szórakozni mentek. Abban biztos vagyok, hogy nem ivott, hiszen ezt a vezetéssel és a sporttal is összeegyeztethetetlennek tartotta – nyilatkozta lapunknak Jutka, a fiatal férfi nagymamája a tragédia helyszínén. A család néhány tagjával mécsest gyújtott, és az unokájára emlékezett.

A tragédia helyszínén ottjártunkkor is mécsesek égtek Fotó: Dombovari Tamas / Bors

– Elégni egy autóban értelmetlen halál. Még előtte volt az élet – mondták egymásnak.

A Júliamajor melletti útszakaszon még tegnap délelőtt is jól látszottak a nyomok. Martin a személygépkocsival lesodródott, több fának nekiment, majd kigyulladt. Az égés erejét és mértékét mutatja, hogy az autó körül a bozót is hatalmas területen égett. A fiú szerettei egyelőre nem tudják, hogy pontosan mi okozhatta a balesetet, és azzal sincsenek tisztában, hogy Martin mennyit szenvedett. Lehetséges, hogy már a jármű lángra lobbanása előtt meghalt, de az sem kizárt, hogy közvetlenül a tűz okozta a halálát.

Az égés erejét és mértékét mutatja, hogy az autó körül a bozót is hatalmas területen égett Fotó: Police.hu

Még tart az azonosítás

A rendőrség először az apát értesítette hajnali 4 óra körül.

– Bezörgettek a redőnyön, és elmondták, hogy mi történt. Hozzátették, hogy az autóban egyedül ülő vezetőt nem sikerült megbízhatóan azonosítaniuk, hiszen a teste oly mértékben károsodott, hogy csak több napot igénybe vevő vizsgálat után lesz erre lehetőség. Peti, az apja az egyenruhásokkal együtt ment át Martin édesanyjához. Természetesen a szülők azonnal a baleset helyszínére siettek, de nem engedték őket közel a roncshoz – fejezte be Roxi.

Ildikó, a fiú édesanyja nem kívánt nyilatkozni. A Facebook-profilján egy mondatot írt gyermekéről: „Nincs szó, csak fájdalom!”