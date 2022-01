Somogyi községben a lakosok örömmel fogadták a hír, ugyanis Kele továbbviszi a hagyományt, melyet társa, Charlie kezdett. Ő korábban 14 évig köszöntötte elsőként a tavaszt 2011-ig bezárólag, ezzel a falu jelképévé vált.

2020-tól Kele, Charlie egyik fiókája, ismét a tavasz első hírnökeként vette birtokba a családi fészket.

A gólyát, ahogy az ABC-t is, ahol a fészek található Fekete István emlékére nevezték el. Ugyanis Fekete István, vagy ahogy a helyiek is nevezték, a berki ember, közvetlenül a fészek mellett, a vörsi templomba járt az Úrnapi misére. Abba a híres templomba, amely helyet ad Európa legnagyobb beltéri, templomban található betlehemének, olvasható a település közleményében - írja a sonline.hu.

– Nagy nap a mai nekünk, a gólya jelképe sokat jelent számunkra – mondta Farkas Dezső, Vörs alpolgármestere. – A tavalyi évben készítettünk el egy 7-részes gólyaútvonalunkat, amelynek keretében az ide látogató emberek meg tudják tekinteni a nevezetességeinket.

Általában február elején szokott érkezni, meglepődtünk mi is, milyen korán jött. Gondoskodni fogunk róla, hogy minden a legnagyobb rendben legyen

– összegezte Farkas Dezső

Vörs, a Kis-Balaton fővárosa nemcsak Magyarország első gólyájával büszkélkedhet: Európa legnagyobb beltéri betleheme is a legutóbbi karácsonyi ünnepek idején is több tízezer látogatót vonzott a településre. Valamint a tavalyi évben átadták Gulyás József emlékművét is. A vörsi kócsagőr volt Magyarország első nemzetvédelmi őre, aki megmentette a Kis-Balaton kócsagállományát.