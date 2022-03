Elhagyhatta a kórházat a Sztárban sztár leszek! énekesnője. A 21 éves Krizsán Lili úgy érzi, hogy az elmúlt hónapokban rengeteg segítséget kapott, hogy a mentális egészsége helyreálljon, ám fizikailag még van hová fejlődnie. Lili tavaly novemberben a Borsnak nyilatkozott, hogy csak salátát és leveseket tud enni, mára ez a lista kibővült.

– Hatalmas előrelépés volt, hogy végre tudok és merek enni! A kezelések előtt a gondolattól is rosszul voltam, hogy ennem kell. Most igyekszem minél több fehérjét fogyasztani, hogy megerősödjek. Immáron fogyasztok gyümölcsöket és zöldségeket is – kezdte boldogan a lap megkeresésére Lili.

Az énekesnő mindent megtesz, hogy acélosabb legyen, hiszen rengeteg változással kellett szembesülnie, mikor kilépett a kórház ajtaján. A sors további nehézségeket gördített elé, amikkel fel kellett, hogy vegye a kesztyűt.

Már nem ellensége a teste!

„Leépült az életem”

Lilit kórházba vonulása idején rengetegen támogatták. Azt mondták az ambiciózus, fiatal énekesnőnek, hogy amikor meggyógyul, mellette lesznek. Lili a szüleihez tért haza. Megannyi barát és munka nélkül.

– A betegség miatt minden téren leépült az életem. Haza kellett költöznöm Siófokra, hiszen még nem tartok ott fizikailag, hogy munkát tudjak vállalni és fent tudjak tartani egy pesti albérletet.

Eltűntek a barátaim és elvesztettem a munkám. Rájöttem, hogy bár megannyi ember vett körül, ezek látszat kapcsolatok voltak

– mondta némi szomorúsággal a hangjában az énekesnő.

Egy hónap múlva derül ki, vissza kell-e mennie

A mosolygós, vidám Lili ötletek és tervek sokaságával a fejében hagyta el a kórházat. Bízik benne, hogy a zene segítségére lesz és végleg talpra tud állni. Az orvosa ugyanis „csak” próbaidőre engedte haza.

– Látta rajtam a doktor, hogy mennyire motivál a zene, így azt javasolta, próbáljuk meg, hogy hazamegyek és elkezdek vele komolyan foglalkozni. Egy hónap múlva lesz egy konzultációnk, hogy merre tovább. Bízom benne, hogy szabadon maradhatok – mondta reményekkel telve az énekesnő, aki csak egy picit fél a visszaeséstől.

– Ahány év már mögöttem van, tudom, hogy meg tudom csinálni! Néha még egy-egy akadálynál előjönnek a régi reflexek, például, ha elutasítást kapok, azt könnyen magamra veszem, de tudatosan próbálom az agyamban átkattintani a dolgot.

„Először ijesztő volt ez az egész”

Lilit feltölti és motiválja, hogy rengeteg fiatalnak tud példát mutatni a történetével. Számos üzenetet kapott az elmúlt hónapok alatt, és voltak olyanok is, akik konkrétan a segítségét kérték. Van, akit Lili inspirált arra, hogy kezeltesse magát.

– Először ijesztő volt ez az egész, de próbálom átadni, amit én magam is kaptam a kezelések során. Erősíteni akarom, akinek szüksége van rám. Rendszeresen tartom a kapcsolatot telefonon és üzenetben is több segítségre szoruló sorstársammal is – mesélte Lili, aki azt is elmondta, még mindig vannak, akik bántják.

Akadnak, akik megvádolnak azzal, hogy hazudok, de próbálok ezekre nem odafigyelni. Aki szeret, az úgyis elhiszi, amit mondok és pontosan tudja, min megyek keresztül.

Lili most teljes erejével a zenére szeretne koncentrálni és ha tehetné már holnap koncertezne.

– A legújabb dalom megvan, csak fel kell stúdiózni. Nem adjuk fel, megyünk előre – mondta energiával telve az énekesnő.