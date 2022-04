Négy héten át mérik össze erejüket és tudásukat hazánk ismert szerelmespárjai, hogy az ötödik hét döntőseinek legjobb duója végül bezsebelje a győztesnek járó elismerést és a csábító főnyereményt. Ezúttal azonban nem csupán a férfiak jutnak szerephez, hiszen a női és a férfi napok váltják majd egymást, így a hölgyek is bizonyíthatják rátermettségüket, emellett megújult játékok és egy sokkal színesebb díszlet is várja majd a nézőket.

Köllő Babett itt mutatkozik be először műsorvezetőként, Tilla oldalán.

„Már a forgatások előtt, a kamerapróbákra és a játéktesztelésekre is bejártam a stúdióba, hogy kicsit szokjam a közeget. Eleinte izgultam, hogy mennyire gyorsan tudok majd belerázódni a műsorvezetői feladatkörbe, de szerencsére már az első nap után olyanok voltunk Tillával, mint egy összeszokott páros. Napról napra egyre jobban összecsiszolódtunk, jó vele dolgozni, élveztem minden pillanatát. Ha munkáról van szó, maximalista vagyok, és Tilla is éppen ilyen típus. Időnként olyanok voltunk, mintha mi lennénk az adott hét ötödik párosa – mondta nevetve Babett. – Izgalmas ez a játék, hiszen már a hét elején kirajzolódott, hogy melyik kapcsolatnak milyen a dinamikája, hol ki hordja a nadrágot, adott esetben milyen lappangó feszültség van a két ember között. Igazi házibuli hangulat uralkodott a stúdióban, volt, aki poénra vette a küzdelmet, míg mások vérre menő csatákat vívtak” – tette hozzá a műsor háziasszonya.

Tillának ugyan már ismerős terep volt a Drágám, add az életed! forgatása, a megújult évad azonban számára is bőven tartogatott meglepetéseket.

„A megújult évad még több szórakoztató pillanatot tartogat, hiszen ezúttal a nőket többet láthatjuk majd akció közben, míg a férfiak is irányító szerephez jutnak a licitek során. Nagyon jó dinamikát ad a műsornak, hogy felváltva bizonyíthatnak a párosok tagjai mind az ügyességi, mind a logikai feladatokban. Sok meglepetésre számíthatnak a nézők, hiszen a csajok sokszor bátrabban vágtak bele a kihívásokba. Babett már nem volt idegen számomra, hiszen más műsorokból régóta ismerjük egymást, ráadásul a gyerekeink is egy iskolába járnak, nagyon jól megtaláltuk a közös hangot a forgatások során is. Szeretem, ha valaki humoros és önazonos, akárcsak ő” – vélekedett Tilla.

A sztárpárok, akik a kapcsolatukat próbára téve versenybe szállnak a több millió forintos álomutazásért: Bódi Csabi és Bódi Gina, Gáspár Győző és Gáspár Bea, Kerényi Miklós Máté és Kardffy Aisha, Visváder Tamás és Palácsik Lilla, Kökény Attila és Kökény Aranka, Heatlie Dávid és felesége, Dóri, Voksán Virág és Valentényi Laci, Hódi Pamela és Tóth Bence, Jolly és Szuperák Barbara, Kandász Andi és Borszéki Ferenc, Henry Kettner és Kiss Rebeka, Varga Viktor és Zsembera Liliána, Kótai Misi és Kótai Kriszta, Solti Ádám és Solti Berni, Cooky és Szécsi Debóra, valamint Kiss Péter Balázs és Kulcsár Viki.

Drágám, add az életed! – május 9-től hétköznap esténként, a Tények Plusz után!