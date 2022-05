A volt luxusfeleség nem is akárhova, egyenesen a francia Riviérára ment kipihenni az elmúlt időszak nehézségeit. Az egykori sportoló alakja továbbra is kifogástalan, így nem meglepő, hogy rendszeresen meg is mutatja tökéletes testét – szúrta ki a Life.hu.

Nemrég még luxusnyaraláson ünnepelte évfordulóját Vasvári Vivi és szerelme, Zsigmond, aztán hirtelen minden közös fotó eltűnt a celebanyuka Instagram-oldaláról. Mint kiderült, ennek az oka az, hogy úgy döntöttek, külön utakon folytatják az életüket.

Borítókép: Vasvári Vivien Facebook