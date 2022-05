Az SMA-s gyerekek, bár többet küzdenek, hogy járni tudjanak, és minden téren megfelelően fejlődjenek, semmiben sem különböznek ép társaiktól. Zentét egy ország ismeri, és köztudott, hogy amióta beszélni tud, szeret csacsogni, a videókon rendszerint be nem áll a szája és aranyosan magyaráz, mint bármelyik vele egykorú gyermek.

Fotó: Facebook

A kisfiú jó barátja Olivér, akit még félévesen, a betegsége révén ismert meg, és azóta is jóban vannak. A két, SMA-val küzdő fiú ma már állni is tud, ami régen elképzelhetetlen volt számukra.

Léteznek régi barátságok. 4 év barátság talán nem tűnik olyan soknak, kivéve ha az egyik fél 4 éves a másik pedig 5! Igen, Zente 2018-ban született és fél évesen a kórházban ismerkedett meg Olival, aki egyben sorstársa is. Együtt cseperednek és együtt küzdenek egy eddig végzetesnek hitt betegséggel szemben. A gyógyszerek adják a lehetőséget a fejlődésre. Kitartásukkal pedig maximálisan élnek is ezzel a lehetőséggel. Szorgalmasan és fáradhatatlanul igyekeznek – néha félelem és könnyek közt is – fejlődni, erősödni

– fogalmazott posztjában Zente édesanyja, aki tündéri fotókat is mutatott a srácokról a Ripost találata szerint.