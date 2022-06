Lassan kétéves Debreczeni Zita és Gianni Annoni kisfia, Gianfranco Máté. A sztárszülők óvják gyermeküket a nyilvánosságtól, ám a büszke édesapa gyereknap alkalmából közös képet osztott meg az Instagram-oldalán – szúrta ki a képet a Bors.

Ezen Gianni a nyakában ülő kisfiával együtt egy repülőt pásztáz.

Az édesapa – ahogy eddig – most is ügyelt rá, hogy a kisfiú arcát továbbra se mutassák a közösségi oldalon.

Gianni korábban egyébként elmondta, Gianfranco vérbeli olasz kisgyermek, aki nemcsak magyarul, hanem olaszul is igyekszik kifejezni magát. Látszik rajta, hogy szeretetben van nevelve, mivel teljesen kiegyensúlyozott.