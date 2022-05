Nem csitultak a kedélyek, miután kiderült, hogy Vastag Csabának új párja van. Mint ismert, az énekes napokkal ezelőtt arról beszélt, hogy akár több gyermeket is vállalna Evelinnel. Ez egyeseknél azért váltott ki felháborodást, mert létezik olyan elképzelés, amely szerint Vastag Csaba azért szakított másfél éve Görgényi Fruzsinával, mert nem szeretett volna tőle babát – írja a Bors.

A színésznő most rendbe tette a dolgokat, videóüzenetet tett közzé a közösségi médiában.

„Nem szoktam ilyet csinálni, tudjátok jól. Nem is lesz belőle rendszer, történtek dolgok, és én azt gondoltam, hogy három nap alatt csak csitulnak a kedélyek, de nem így történt. Úgyhogy pár dologra szeretnék reflektálni magam miatt. Nagyon sokan írtátok nekem sajnálatotokat kifejezve, hogy milyen rossz lehet az én lelkemnek, hogy Vastag Csabi nem akart tőlem egy gyereket sem, most meg hirtelen négyet is akar valakitől. Csekkoljátok le nyugodtan, soha egy interjúban sem mondtam, hogy a kapcsolatunk azért ért véget, mert én nagyon akartam volna gyereket, Csabi meg nagyon nem. Ez nem igaz, ez egy koholt elképzelés. Csak az embereknek természetükből fakadóan kell valamilyen kapaszkodó, nem tudják elképzelni, hogy két ember kapcsolata szépen lecseng. Ja, és hasonlítgatni sem kell engem a kislányhoz, mert hát másfél év eltelt, nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Csabival, nagyon szeretjük egymást mint barátok, de én nem szeretnék többet Vastag Csabi exe lenni, én Görgényi Fruzsina vagyok, színésznő, keressetek a képernyőn és szurkoljatok, hogy minél többet legyek ott, járjatok színházba és ne féltsetek. Ja, és mivel ezt a videót sokkal többen fogják megnézni az átlag tartalmaknál, felhívom a figyelmeteket, hogy ma van az állatok szeretetének a világnapja. Úgyhogy ha módotok van rá, támogassatok egy alapítványt vagy menhelyet, mint az Apró Mancsok vagy az Árvácskák, mert vannak sokkal fontosabb dolgok, mint néhány ember magánélete” – fogalmazott Fruzsina.