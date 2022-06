Irigylésre méltó adottságok 3 órája

Elképesztő formában van Horváth Éva a legújabb bikinis fotóján

Nemrég sejtelmes utalásokat tett arra, hogy hamarosan hazaköltözik családjával Baliról, de még most is onnan jelentkezett be Horváth Éva a legutóbbi bejegyzésében.

A modell elmondása szerint imád ott élni, nagyon élvezi a tengerparti környezetet, amit szívesen be is mutat rajongóinak. Második kisfia születése után is könnyebb volt számára ott visszanyerni régi alakját, hiszen ott teljesen másképp táplálkoznak az emberek, mint Magyarországon. A volt szépségkirálynő az étkezés mellett odafigyelt a testmozgásra is, így szembetűnő eredményt ért el. Legutóbbi fotóin egy szál bikiniben mutatta meg irigylésre méltó alakját, bár ő kevésbé volt elégedett a végeredménnyel, mint rajongói, akik nem győzik dicsérni a kétgyerekes anya külsejét. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Horváth Éva (@evahorvathofficial) által megosztott bejegyzés

