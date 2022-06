Szombaton lesz két éve, hogy súlyos betegség után, mindössze 47 éves korában elhunyt Benedek Tibor. A vízilabda története egyik legjobbjának sose voltak rosszakarói, túlzás nélkül mindenki szerette, tisztelte, s teszi ezt a mai napig a világon. Éppen ezért döbbenetes mindaz, ami Újpesten történt. Benedek a lila-fehéreknél kezdte a pólót, BEK-et is nyert a csapattal, halála előtt pedig négy évig vezette a klubnál a szakmai munkát. Érthető, hogy a drukkerek egy falra festették az arcképét. Erre az emlékre rajzolt most valaki egy péniszt, amit le is fotóztak Újpesten.

Az eset kapcsán nincsenek szavak, az úszók elnöke sem fogta vissza magát, amikor megtudta, hogy mi történt.

– Azt kívánom, hogy a tettes a halála után a poklok poklán, lassú tűzön szenvedjen – mondta a Borsnak dr. Wladár Sándor, aki jól ismerte a legendát.

Benedek csapattársa, barátja volt Kiss Gergely, a háromszoros olimpiai bajnok sem fogta vissza magát.

– Ép ésszel felfoghatatlan, ami történt. Az okot nem értem. E tettre amúgy nincs logikus magyarázat. Remélem, elcsípik az elkövetőt, és a lehető legsúlyosabb büntetést szabják ki rá.

S ha már Kiss a büntetést emlegette, a rendőrség is foglalkozik az esettel.

Érthetetlen, miért gyalázta meg valaki a sportoló emlékét Fotó: Micheller Szilvia

– A Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. Kerületi Rendőrkapitánysága feljelentés alapján rongálás vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen – közölte a hatóság a Bors kollégáival.

Időközben a drukkerek is büntetésre készülnek, a pletykák szerint vérdíjat tűztek ki az elkövetőre.

Érdekes, amit az úszók korábbi kapitánya, dr. Hargitay András kérdezett: Vajon az elkövető tisztában volt azzal, mit tesz?

– E vandál cselekedetről talán maga az elkövető sem tudja, miért csinálta. Ha tudatosan, szégyellje magát, ha nem volt tudatában annak, hogy megszégyenítette egy sporthős emlékét, akkor még jobban magába révedhetne. Remélem, a környéken van térfigyelő kamera...