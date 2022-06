A TV2-n látható Dancing with the Stars dögös táncosnője, Stana Alexandra az Instagramon mutatta meg az anyukáját, aki június 19-én ünnepli a szülinapját, és akár Alexandra nővére is lehetne. A két fekete hajú szépség Budán sétálgatott, és természetesen velük tartott Alexandra kutyája, Noir is – írja az Origo.