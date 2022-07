Novozánszki Katalin összeszedte mindent erejét és megjelent lánya gyilkosának ítélethirdetésén. Bár a düh, a fájdalom és a félelem kavargott benne, mégis összeszedte minden erejét és próbálta elkapni a férfi tekintetét, ám még csak felé sem nézett. Katalin szerint ez egy néma vallomás volt a részéről, amellyel beismerte, hogy valóban ő a lánya gyilkosa.

Nem enyhül a fájdalma

Az édesanya 2017 óta várta, hogy B. László megkapja méltó büntetését és bízott benne, ez hoz majd némi megnyugvást a számára. Hogy ez megtörtént-e arról ő maga mesélt a Borsnak adott exkluzív interjújában.

– Ugyanúgy érzem magam, ahogy eddig éreztem. Csak az vigasztal, hogy nincsen szabadlábon. Ettől függetlenül a gyerekem továbbra sincs meg. Ha visszagondolok B. László arcára, még most is a hideg ráz. A fellebbezéstől tartok, de bízom benne, hogy másodfokon is megkapja a 25 évet. Végig hazudott és mindenkit hülyének nézett! Azt kívánom neki, hogy a börtönben érezze magát otthon! Szokja meg az otthonát… – mondta Katalin egyre feldúltabb állapotban, mivel továbbra is kínozza a lánya hiánya.

Fanni illatával vigasztalódik

Novozánszki Fanni mindig kínosan ügyelt arra, hogy hibátlan legyen a megjelenése. Imádta a gyönyörű ruhákat, a különleges cipőket és a drága parfümöket, de legfőképp azt élvezte, amikor minden tekintet rászegeződött és igazi királynőnek érezhette magát. Talán ezért is tartotta a dolgait olyan nagy becsben. Annyira fontosak voltak a számára, hogy édesanyja lelkére kötötte, ha történne vele valami, őrizze meg a szívének legkedvesebb holmijait. Katalinnak ad némi megnyugvást, hogy imádott lánya akaratát teljesíti.

– Minden egyes kis holmija otthon van két nagy gardróbszekrényben. Be van dobozolva, eltettem mindent. És hát, néha, amikor nosztalgiázok, akkor szagolgatom a ruháit a parfümjeit és beszippantom Fanni illatát. Nem tudom elengedni őt. Fogalmam sincs, mikor fog ez megtörténni. Egyelőre nekem Fanni nagyon sokat jelent ahhoz, hogy el tudjam elengedni… – mondta elcsukló hangon az édesanya, aki minden hátramaradt emlékbe igyekszik belekapaszkodni, abban bízva, hogy egy nap talán összezsugorodik az a mérhetetlenül nagy űr, amit Fanni maga után hagyott.

Emlékműről szó sem lehet!

Az ügy egyik korábbi tárgyalásán a bírónő felolvasott egy levelet, amelyben egy bizonyos F. Katalin arra kéri a szülőket, hogy mivel nem akarják elfogadni a Fanni által hagyott 4,9 milliós örökséget, bocsássák a rendelkezésére, hogy emlékművet állíthasson belőle a lányuknak. Fanni édesanyja kijelentette, ez sohasem fog megtörténni.

– Az ítélethirdetés után az ügyészasszony odajött hozzám és megkérdezte: Hogyhogy maguk nem kérik a pénzt? Azt válaszoltam, hogy ilyesmiről szó sincs, nem is mondtam le róla soha! Fanni azt kérte tőlem, hogy: Édesanyám, akármi történik velem, a ruháimat, a holmijaimat, a parfümjeimet a pénzemet senkinek ne add oda! Tartsd meg! Azt a pénzt senkinek nem fogom odaadni, mert tulajdonképpen nem egy híres ember vagy tudós a Fanni, hogy mellszobrot kellene neki állítani! Sőt, én a mai napig szégyellem, hogy mit tett. Nem egyezem bele se én, se a férjem. Az Fanni pénze és minket illet. Úgyhogy ennek helye nincs! Szerintem ez egy pénzhajhász, aki zsebre tenné a milliókat – mondta Katalin, majd hozzáfűzte, ha az ítélet jogerőre emelkedik, akkor papírforma szerint átveszik az összeget, ami jog szerint is őket illeti.