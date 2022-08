A Győri Audi ETO KC elnöke, Görbicz Anita második gyermekével várandós. Az egykori sportoló első gyereke 2015 júliusában született meg, és már akkor biztosak voltak abban, hogy nem fognak megállni egy babánál. Párjával, Vincze Ottóval 2022 október végére várják a kisbabát.

Nemrég pedig az is kiderült, hogy Anita és Ottó második gyermeke is kisfiú lesz, akit a nagyobb gyermek már nagyon vár.

Főleg, hogy kisfiú lesz! Már most azt mondja, hogy mit fog megtanítani neki, milyen focirúgásokat mutat majd meg. Elég sokat beszélgetünk, már most próbálom hozzászoktatni a testvéries dolgokhoz, hogy meg kell osztani dolgokat. Még nem annyira hajlik rá, most még karakter, de majd hozzászokik– magyarázta az édesanya a Palikék Világa by Manna Futtában című adásának vendégeként.