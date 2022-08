Jolly az énekesnő egy egri hotelben készült élő koncertfelvételét posztolta a Facebook-oldalára, melyhez degradáló véleményét is megfogalmazta. Szerinte annyira rosszul sikerült a fellépés, hogy gyakorlatilag ideje lenne már az énekes, táncos, producernek visszavonulót fújnia a színpadtól. Sorai egy igazi lavinát indítottak el a közösségi oldalon. A kommentelők nagy része szerint már csak tiszteletből is illett volna Jollynak magában tartania véleményét, ugyanis Zoltán Erika betöltötte a hatvanadik életévét, arról nem is beszélve, hogy csaknem négy évtizede indult el a zenei pályán, több mint húsz albummal a háta mögött letett valamit az asztalra. De Jollynál ez mit sem számít, kegyetlenül odaszúrt véleményével Zoltán Erikának.

Tisztelete ellenére támadt az énekesnőnek

A poszt közzététele után csak úgy záporoztak a kommentek Jolly bejegyzése alá.

„Hajnalban hazafelé akadtam rá erre a videóra, nem hittem a fülemnek… Pedig nagyon szerettem Zoltán Erikát, de ezt nem kéne erőltetni így, bocsi. Elnézést kérek azoktól, akiket megbántottam azzal, hogy megosztottam ezt a videót” – írja a koncerten készült felvétel mellé a mulatós énekes.

Ezzel azonban a magyarázkodás nem ért véget, ugyanis gyakorlatilag szétszedték a kommentelők a bántó megjegyzése miatt.

Semmi rossz szándék nincs bennem, tisztelem a művésznő munkásságát, írtam is a posztomban, hogy szerettem Zoltán Erikát, és a nagysikerű dalait.

Viszont szakmai füllel ez a produkció nem sikerült, és ezt rajtam kívül nagyon sokan mások is hallják… Sajnálom, ha esetleg ezzel valakinek csalódást okoztam, de ki vagyok én? Nem ez a véleménynyilvánítás fogja befolyásolni a művésznő további sikereit vagy kudarcait, mint ahogy az én pályafutásomat sem. Ez csupán egy észrevétel volt, én ilyen vagyok, lehet ezért szeretni vagy utálni, ez van! Mindenesetre én akkor állok ki élőben az emberek elé, ha meg tudom csinálni úgy, ahogy azt tőlem a közönségem elvárja. Ha nem, akkor inkább lemondom a műsort, és nem okozok csalódást a közönségnek ennyi… Sorry – reagált Jolly a véleménye miatt őt ért támadásokra.

Áll a bál Jolly Facebook-oldalán

Ez követően valóságos kommentcunami indult el az interneten. Sokan Zoltán Erika védelmére keltek, tiszteletlen megjegyzéséért a legtöbben Jollyt vették górcső alá.

„Kedves Tarcsi úr. Csak jelezném, ha ennyi idős leszel, megnézném a te fellépésed, emellett a tiédben is rengeteg kritikát lehetne találni. Kérlek, ne szállj el, mert az a legrosszabb dolog” – írja az egyik kommentelő, míg mások szakmailag nem kérdőjelezik meg a mulatós sztár észrevételét, de a tiszteletre – ami ezúttal elmaradt – felhívták a figyelmét.

„Biztos igazad van, szakmai füllel észreveszed, de viszont a nem jó kritikákat te sem jól viseled, szerintem jobb lett volna nem írni ide róla. Szeretjük az énekesnőt, észre se vettük volna, ha most nem jó passzban van, és a te rajongóid is elnézőek lennének veled. Ami igaz, az igaz, neked csak a magánéletedet kritizálják, ami senkikre nem tartozna…” – pirított valaki Jollyra, majd egy másik követő is odaszúrt Tarcsinak.

„Most természetesen ez a véleményed, amit tiszteletben is tartunk, de 25 év múlva újból rád kérdezek, ha esetleg be fogod vállalni élőbe az éneklést.... Amúgy szeretem a hangod, szuper mint Zoltán Erikának 25-30 évvel ezelőtt…” – olvasható az egyik véleményben.

Zoltán Erika: Nem érdekel

Természetesen a lap megkereste az énekesnőt, aki csak szűkszavúan, de annál lényegre törőbben reagált az ő munkásságát, életútját és nem utolsósorban tehetségét megkérdőjelező és kritizáló Jolly által elindított botrányra.

Őszinte leszek, a rajongóim és a barátaim is elküldték nekem azt a bizonyos posztot.

De egyáltalán nem érdekel, egyszerűen nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni, nem veszek róla tudomást – mondta Zoltán Erika a Borsnak.